V Lučenci obnovili expozície venované smaltovniam a kampanológii

Lučenec 27. mája (TASR) - V Mestskom múzeu Lučenec v uplynulých mesiacoch obnovili a zmodernizovali expozície venované smaltovniam a kampanológii. Návštevníci sa tak aj vďaka novým interaktívnym prvkom lepšie oboznámia s históriou a výrobkami Sternlichtovej i Rakottyayho smaltovne či zvonmi lučeneckých zvonolejárov. Pre TASR to uviedla vedúca mestského múzea Andrea Moravčíková.



Obnovu troch stálych expozícií za približne 170.000 eur Mestské múzeum Lučenec financovalo prostredníctvom dotácie z európskych fondov. V kampanologickej expozícii múzeum návštevníkom približuje históriu výroby zvonov, ale tiež fungovanie a výrobky lučeneckých zvonolejárov.



"Málo z návštevníkov vie, že v Lučenci fungovalo až šesť zvonolejárskych dielní. O týchto zvonároch sa nezachovali skoro žiadne písomné materiály, ale svoje mená a rok výroby dávali práve na svoje zvony," priblížila Moravčíková. V expozícii venovanej kampanológii v uplynulom období vďaka projektu pribudol veľký interaktívny stôl s dotykovou obrazovkou. Návštevníkom priblíži informácie o lučeneckých zvonároch a ich výrobkoch, obsahuje tiež videá bijúcich zvonov zo všetkých kostolov v Lučenci.



Múzeum v rámci projektu zmodernizovalo aj expozície venované Sternlichtovej a Rakottyayho smaltovni, ktoré v meste fungovali do medzivojnového obdobia. "Založené boli v druhej polovici 19. storočia. Zaujímavosťou je, že v takomto - v tom čase nie veľkom - meste, sa dve smaltovne uživili. V čase svojej najväčšej slávy zamestnávala každá zo smaltovní zhruba 1000 ľudí," uviedla Moravčíková.



V expozíciách venovaných smaltovniam sa návštevníci prostredníctvom interaktívnych panelov dozvedia viac o samotných fabrikách, ich zakladateľoch či výrobkoch, ale tiež o tom, ako sa tu ľuďom v minulosti pracovalo. Zreštaurované smaltované výrobky z fabrík sú v múzeu prezentované aj prostredníctvom dvoch veľkých presklených vitrín.



"Jednu z nich sme vytvorili tak, že sme sa inšpirovali vitrínou, ktorú mala Rakottyayho fabrika pravdepodobne aj na miléniovej výstave v Budapešti. Nachádza sa tu aj interaktívny pult, kde si návštevníci môžu na základe inšpirácie výrobkov z Rakottyayho smaltovne vyrobiť svoj vlastný výrobok," dodala Moravčíková.



Sternlichtova a Rakottyayho smaltovňa mali pre Lučenec a celý región mimoriadny význam. Smaltované výrobky v druhej polovici 19. storočia nahrádzali ľahko rozbitný keramický riad a sklo, obe fabriky tak exportovali do celého sveta. Podniky zanikli po vzniku Československa, ich nasledovníkom v Novohrade sa stala smaltovňa Kovosmalt vo Fiľakove.



Obnovená trojica stálych expozícií v Mestskom múzeu Lučenec je v krátkom čase druhý veľký projekt, ktorý inštitúcia realizovala s pomocou európskych zdrojov. Vlani na jeseň múzeum sprístupnilo novú expozíciu v zrekonštruovaných priestoroch niekdajšej hasičskej zbrojnice, v obnove a modernizácii chce naďalej pokračovať. V budúcnosti sa chce zamerať na expozíciu venovanú lučeneckému pokladu, ktorý sa v súčasnosti nachádza v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti.