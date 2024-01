Mestský úrad v Lučenci sa bude po desaťročiach sťahovať

Lučenec 11. januára (TASR) - Mestský úrad Lučenec sa bude po desaťročiach sťahovať, po novom bude sídliť v dvoch lokalitách. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave predáva administratívnu budovu v centre mesta, v ktorej mestský úrad dlhodobo fungoval. Dôvodom je potreba financií na iné účely. Oddelenia mestského úradu sa budú do nových priestorov sťahovať počas januára a februára.



Administratívna budova, ktorej vlastníkom je UK v Bratislave, bola sídlom Mestského úradu Lučenec od konca 90. rokov minulého storočia. Univerzita nehnuteľnosť ponúka na predaj formou obchodnej verejnej súťaže, hodnota bola na základe znaleckého posudku stanovená na 1.340.000 eur.



"Ide o budovu, ktorú UK nevyužíva pre svoje potreby a je v technickom stave, ktorý si vyžaduje investície, ktoré UK nemá k dispozícii. Vzhľadom na to, že ide o nepotrebný majetok, UK postupuje ako riadny hospodár a v súlade so zákonom o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií ho teda ponúka na predaj," priblížila pre TASR prorektorka pre majetok a investície UK Jana Duračinská s tým, že finančné prostriedky potrebuje univerzita na majetok, ktorý slúži jej potrebám či potrebám študentov.



Platnosť nájomnej zmluvy medzi univerzitou a mestom sa skončí koncom februára, samospráva avizuje, že kvalita služieb poskytovaných občanom ostane zachovaná. Mestský úrad Lučenec bude po novom sídliť v dvoch lokalitách. Klientske centrum, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu a stavebný úrad budú presťahované do priestorov Okresného úradu Lučenec na Námestí republiky v centre mesta. Ako samospráva informovala na svojej oficiálnej webovej stránke, za priestory v budove okresného úradu nebude platiť nájom, keďže budova je čiastočne v majetku mesta. Z dôvodu nevyhovujúceho stavu ostatných priestorov tu však nie je možné umiestniť aj ďalšie oddelenia mestského úradu.



Oddelenia, ktoré občania navštevujú len sporadicky, tak samospráva presťahuje do budovy na Fiľakovskej ceste 287. "Zvažovali sme niekoľko možností, kde by mohol mestský úrad sídliť. Z nášho prieskumu vyplynulo, že ide o najlepšie pripravené kancelárske priestory, ktoré sú k dispozícii. Zároveň sme zvažovali cenu nájmu, ktorá je v tomto prípade akceptovateľná. Mesto Lučenec bude podľa našich prepočtov v nových priestoroch platiť nižšie celkové nájomné aj s energiami než doposiaľ," priblížila primátorka Lučenca Alexandra Pivková.



Dlhodobým cieľom samosprávy je vytvoriť v Lučenci spoločnú úradovňu okresného a mestského úradu v budove Okresného úradu Lučenec, ktorej vlastníkmi je mesto a Ministerstvo vnútra SR. "Štát sa zaviazal, že zrealizuje nevyhnutnú rekonštrukciu budovy. Tento proces pokračuje, na poslednom pracovnom stretnutí nám deklarovali, že tento rok bude prebiehať verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a rekonštrukcia by mala prebehnúť do dvoch rokov," dodala primátorka.