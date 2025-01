Moderné zámky chce Lučenec aj na ďalších kontajnerových stojiskách

Lučenec 15. januára (TASR) - Mesto Lučenec plánuje zaviesť moderný systém uzamykania polopodzemných kontajnerov a prekrytých stojísk vo viacerých lokalitách. Na realizáciu projektu približne za 600.000 eur chce získať financie z mimorozpočtových zdrojov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Lučenecká samospráva sa už dlhšie zaoberá riešením problémov okolo polopodzemných kontajnerov a prekrytých kontajnerových stojísk. Mesto eviduje, že do kontajnerov vhadzujú odpad aj obyvatelia iných miest či obcí, neporiadok zas často spôsobuje vyberanie odpadu z kontajnerov neprispôsobivými osobami. Situáciu by mal riešiť moderný systém uzamykania stojísk, na ktorý chce samospráva získať mimorozpočtové zdroje.



"V rámci mesta máme aktuálne 110 polopodzemných kontajnerov na 25 stojiskách, ktoré využíva približne 2600 domácností. Na tieto kontajnery plánujeme inštalovať elektronický inteligentný systém, čím zamedzíme prístupu neprispôsobivým osobám, ktoré často poškodzujú polopodzemné kontajnery a vyhadzujú z nich odpad. Kontajner otvorí len osoba, ktorá bude mať čip vystavený na svoje meno," vysvetlila primátorka mesta Alexandra Pivková.



Súčasťou inteligentného systému by mali byť aj veká s vhadzovacím bubnom, ktoré by vedeli merať frekvenciu vyhodenia odpadu. Ide tak o prípravu na množstevný zber odpadu, ktorý by mesto chcelo zaviesť po dobudovaní ďalšej potrebnej infraštruktúry. Elektronický solárny prístupový systém chce radnica osadiť aj na prekryté uzamykateľné kontajnerové stanoviská. Aktuálne sa ich v meste nachádza 49, z toho 47 sa zamyká na kľúč a dve sú už vybavené zámkom na čip so solárnym nabíjaním.



"V praxi sa stretávame s tým, že neprispôsobiví občania vylamujú zámky, aby sa dostali ku kontajnerom. Problémom je aj to, že niektorí obyvatelia po sebe stojisko nezamknú, a tak sa ku kontajnerom dostane ktokoľvek. Systém uzamykania na čip je odolnejší voči vandalizmu a dvere sa zamknú automaticky po zatvorení. Z praxe vieme, že uzamykanie na čip sa osvedčilo a obyvatelia ho vítajú," uviedla primátorka s tým, že prekryté uzamykateľné stojiská využíva približne 2700 domácností.



Moderný systém otvárania kontajnerových stojísk a polopodzemných kontajnerov má priniesť aj zvýšenie čistoty a poriadku, efektívnejšiu správu odpadu, podporu triedenia odpadu či úsporu mestských financií. Na realizáciu projektu približne za 600.000 eur chce samospráva získať mimorozpočtové zdroje, v súčasnosti pripravuje žiadosť o dotáciu.