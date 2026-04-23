Lučenec schválil predaj synagógy súkromnej firme za symbolické euro
Synagóga, ktorá sa nachádza na okraji historického centra Lučenca, nebola využívaná od 80. rokov 20. storočia, chátrala a bola v zlom stavebno-technickom stave.
Autor TASR
Lučenec 23. apríla (TASR) - Mestské zastupiteľstvo v Lučenci na svojom aprílovom zasadnutí schválilo predaj historickej synagógy spoločnosti Kobra za symbolické euro. Samospráva synagógu odkúpila od súkromnej firmy za rovnakú čiastku pred vyše desaťročím s cieľom zachrániť chátrajúcu pamiatku, zámerom radnice je, aby zrekonštruované priestory naďalej slúžili verejnosti.
Synagóga, ktorá sa nachádza na okraji historického centra Lučenca, nebola využívaná od 80. rokov 20. storočia, chátrala a bola v zlom stavebno-technickom stave. Samospráva pamiatku získala v roku 2013 od spoločnosti Kobra za jedno euro. Mesto následne získalo z európskych zdrojov na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky takmer 2,4 milióna eur, obnovenú synagógu verejnosti sprístupnili v máji 2016. Súčasťou zmluvy s pôvodným vlastníkom bola aj možnosť spätného odkúpenia firmou, a to po desiatich rokoch a opäť za symbolické euro.
Viceprimátor Lučenca Pavol Baculík na ostatnom zasadnutí MsZ pripomenul, že súkromná firma pred vyše desaťročím poskytla mestu hotovú projektovú dokumentáciu na obnovu pamiatky i spolufinancovanie potrebné na jej rekonštrukciu. Po prevode synagógy späť do vlastníctva firmy sa podľa viceprimátora mestu uvoľnia finančné prostriedky viazané na prevádzku a údržbu pamiatky, ktoré môže samospráva investovať do obnovy iných objektov.
V priestoroch lučeneckej synagógy sa v uplynulých rokoch konalo množstvo spoločenských a kultúrnych podujatí. Samospráva už avizovala, že so súkromnou firmou rokuje s cieľom, aby zrekonštruovaná pamiatka naďalej slúžila na verejnoprospešné účely. Spoločnosť v reakcii pre TASR začiatkom apríla potvrdila, že synagóga bude slúžiť verejnosti a s mestom o jej využití komunikuje.
Neologická synagóga v Lučenci je dielom budapeštianskeho architekta Leopolda Baumhorna, postavená bola v rokoch 1924 až 1925 na mieste pôvodnej asanovanej synagógy. Židovskej cirkvi slúžila do roku 1944, po druhej svetovej vojne ju náboženská obec predala cirkvi. Do 80. rokov minulého storočia bola synagóga využívaná ako sklad, následne až do rekonštrukcie chátrala.
Synagóga, ktorá sa nachádza na okraji historického centra Lučenca, nebola využívaná od 80. rokov 20. storočia, chátrala a bola v zlom stavebno-technickom stave. Samospráva pamiatku získala v roku 2013 od spoločnosti Kobra za jedno euro. Mesto následne získalo z európskych zdrojov na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky takmer 2,4 milióna eur, obnovenú synagógu verejnosti sprístupnili v máji 2016. Súčasťou zmluvy s pôvodným vlastníkom bola aj možnosť spätného odkúpenia firmou, a to po desiatich rokoch a opäť za symbolické euro.
Viceprimátor Lučenca Pavol Baculík na ostatnom zasadnutí MsZ pripomenul, že súkromná firma pred vyše desaťročím poskytla mestu hotovú projektovú dokumentáciu na obnovu pamiatky i spolufinancovanie potrebné na jej rekonštrukciu. Po prevode synagógy späť do vlastníctva firmy sa podľa viceprimátora mestu uvoľnia finančné prostriedky viazané na prevádzku a údržbu pamiatky, ktoré môže samospráva investovať do obnovy iných objektov.
V priestoroch lučeneckej synagógy sa v uplynulých rokoch konalo množstvo spoločenských a kultúrnych podujatí. Samospráva už avizovala, že so súkromnou firmou rokuje s cieľom, aby zrekonštruovaná pamiatka naďalej slúžila na verejnoprospešné účely. Spoločnosť v reakcii pre TASR začiatkom apríla potvrdila, že synagóga bude slúžiť verejnosti a s mestom o jej využití komunikuje.
Neologická synagóga v Lučenci je dielom budapeštianskeho architekta Leopolda Baumhorna, postavená bola v rokoch 1924 až 1925 na mieste pôvodnej asanovanej synagógy. Židovskej cirkvi slúžila do roku 1944, po druhej svetovej vojne ju náboženská obec predala cirkvi. Do 80. rokov minulého storočia bola synagóga využívaná ako sklad, následne až do rekonštrukcie chátrala.