Lučenec schválil zníženie ceny bývalej plavárne v dražbe

Lučenec 11. novembra (TASR) - Spoločnosť SPOOL, ktorej jediným akcionárom je mesto Lučenec, sa pokúsi predať bývalú plaváreň vo Vidinej v dražbe za minimálnu ponukovú cenu 250.000 eur. Plaváreň je zatvorená a nevyužívaná od roku 2015, zníženie sumy odobrili poslanci mesta na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).



Lučeneckí mestskí poslanci na zasadnutí udelili súhlas k zmene postupu predaja bývalej plavárne, ktorá je v majetku spoločnosti SPOOL. Ako na zasadnutí vysvetlila riaditeľka spoločnosti Eva Vasilová, takýto krok je pri predaji nehnuteľnosti povinnosťou v zmysle stanov spoločnosti. Súhlas na odpredaj musí udeliť primátorka, ktorá tak nemôže urobiť bez odobrenia MsZ.



Pre bývalú plaváreň vo Vidinej bol v roku 2023 vypracovaný aj znalecký posudok, hodnota súboru nehnuteľností bola stanovená na 623.000 eur. Ako poslancom ešte na septembrovom zasadnutí MsZ vysvetlil predseda predstavenstva spoločnosti SPOOL Róbert Móric, znalcom stanovená hodnota objektu bola pre potencionálnych kupcov neatraktívna a záujem nebol ani pri znížení ceny o polovicu.



"Absolvovali sme štyrikrát dobrovoľnú dražbu, nikto nezložil zábezpeku, teda nemal o to reálny záujem. Myslíme si, že pokúsiť sa ponúknuť to možným kupcom za minimálne podanie 250.000 eur je ekonomicky výhodnejšie, ako nechať ten majetok v tomto stave, ako je," skonštatoval Móric.



Spoločnosť SPOOL teda nevyužívanú plaváreň vo Vidinej ponúkne v dobrovoľnej dražbe za minimálnu sumu 250.000 eur. Najvyššiu ponuku predstavenstvo spoločnosti predloží na schválenie valnému zhromaždeniu. Spoločnosť stále spláca aj úver vo výške 550.000 eur, ktorý si v minulosti zobrala na investície do plavárne, podľa Vasilovej z neho ostáva splatiť približne 40.000 eur.



Niekdajšia plaváreň na okraji obce Vidiná bola pre zlý technický stav zatvorená v roku 2015 po tom, ako sa v čase mimo otváracích hodín prepadla časť stropu. Po jej zatvorení začala samospráva pracovať na investičnom zámere výstavby novej plavárne. Tú mesto v ostatných rokoch vybudovalo na Športovej ulici za viac ako 5,7 milióna eur. Nová krytá plaváreň bola otvorená koncom septembra.