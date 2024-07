Na 12. ročník Ipeľského behu sa už registrovalo asi 130 športovcov

Lučenec 17. júla (TASR) - V meste Lučenec sa v nedeľu (21. 7.) uskutoční 12. ročník Ipeľského behu. Na podujatie sa doposiaľ registrovalo približne 130 športovcov, ktorí absolvujú bežeckú trať z Lučenca do obce Rapovce. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



"Záujem o Ipeľský beh je opäť veľký, podujatie láka ľudí z rôznych kútov Slovenska i Maďarska. Online registráciu už má za sebou približne 110 bežcov a dvadsiatka nordic walkerov. Čaká ich 6,5 kilometra dlhá asfaltová trať z Lučenca do obce Rapovce. Táto trať je medzi bežcami nazývaná aj ako Peklo Novohradu, čo bude pravdepodobne aj tento rok vzhľadom na očakávané teploty," uviedol riaditeľ pretekov Marian Duzbaba.



Bežci či nordic walkeri sa môžu na podujatie online prihlásiť do 19. júla. Registrácia na mieste bude obmedzená, maximálny limit účastníkov pretekov je 140. Pretekári dostanú pamätnú medailu, štartové číslo, meraný čas časomierou, občerstvenie a bezplatný vstup na kúpalisko v cieľovej obci Rapovce.



Ipeľský beh organizuje mesto Lučenec, obec Rapovce a občianske združenie Novohrad, podujatie sa koná od roku 2013. "Prvý ročník bol založený na počesť Ivana Eibnera, Novohradčana, reprezentačného trénera československej atletiky a niekdajšieho starostu obce Rapovce," dodal viceprimátor Lučenca a predseda organizačného výboru pretekov Pavol Baculík.