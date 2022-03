Na Adyho ulici v Lučenci začali s výstavbou nového parkoviska

Lučenec 16. marca (TASR) – Na Adyho ulici v Lučenci sa začala výstavba nového parkoviska, ktoré do vnútroblokového priestoru prinesie 33 parkovacích miest. Mesto v rámci projektu počíta i s rekonštrukciou okolitých spevnených plôch. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.



"Hlavným cieľom projektu je dobudovanie parkoviska v existujúcom vnútroblokovom priestore Adyho ulice a súčasne zrekonštruovanie okolitých existujúcich spevnených plôch, čo prispeje k zlepšeniu celkovej dopravnej situácie a statickej doprave na danom úseku," priblížilo mesto.



Nové parkovisko je navrhnuté na pôvodnej zatrávnenej ploche, tvoriť ho bude 33 kolmých parkovacích stojísk. Parkovacie plochy i účelová komunikácia budú pozostávať z betónovej zámkovej dlažby. Vjazd a výjazd z parkoviska bude samostatný, organizácia dopravy na parkovisku bude jednosmerná. Na okraji parkoviska by malo v budúcnosti pribudnúť i nové polopodzemné kontajnerové stanovište.



Do vybudovania nových parkovacích miest na Adyho ulici mesto investovalo viac ako 120.000 eur, stavebné práce sú naplánované do konca júla. Samospráva účastníkov cestnej premávky žiada o zhovievavosť a tiež o rešpektovanie dočasného prenosného dopravného značenia.