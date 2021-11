Lučenec zvolal krízový štáb, na COVID-19 zomrelo za šesť dní 22 ľudí

Lučenec 22. novembra (TASR) – V nemocnici v Lučenci zomrelo na ochorenie COVID-19 za posledných šesť dní 22 ľudí, epidemiologická situácia v okrese je kritická a naďalej sa zhoršuje. Na pôde mesta preto v pondelok zasadal krízový štáb. TASR o tom informoval hovorca mesta Andrej Barančok.



„Od 1. novembra evidujeme v okrese Lučenec 2679 pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19. Z toho sa len v meste Lučenec vyskytovalo až 1085 pozitívnych ľudí z čoho vyplýva, že za posledných 22 dní sa premorilo minimálne 4,2 percenta Lučenčanov,“ uviedla primátorka Alexandra Pivková.



Na zasadnutí krízového štábu sa zúčastnila aj riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, podľa ktorej je časť obyvateľov nedisciplinovaná a porušuje povinnú karanténu. Kontrolu prevádzok a dodržiavanie opatrení i preto vykonávajú za asistencie polície. V meste a okolí za porušovanie protipandemických nariadení uložili aj niekoľko pokút.



Samospráva obyvateľov vyzýva, aby využili možnosť bezplatného očkovania proti ochoreniu COVID-19. V okrese Lučenec je kompletne zaočkovaných asi 37 obyvateľov, zaočkovanosť vo vekovej kategórii nad 50 rokov aktuálne dosahuje 55,3 percenta. „Okresu Lučenec tak chýba zaočkovať 9,7 percenta obyvateľov nad 50 rokov, čo je 2642 osôb, aby získal žolíka,“ dodala Pivková.



Vo vakcinačnom centre v priestoroch mestského úradu v Lučenci sa môžu obyvatelia tento týždeň zaočkovať vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech vo štvrtok (25. 11.) a v piatok (26. 11.) od 14.00 do 18.00 h a v sobotu (27. 11.) od 9.00 do 17.00 h. Jednodávkovou vakcínou od spoločnosti Johnson & Johnson budú očkovať výjazdové tímy v utorok (23. 11.) v Poltári a obci Cinobaňa a v stredu (24. 11.) od 15.00 do 18.00 h aj na lučeneckom mestskom úrade.