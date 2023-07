Na Novohradskej ulici v Lučenci majú pribudnúť i cyklopruhy

Lučenec 3. júla (TASR) - Mesto Lučenec vyhlásilo verejnú súťaž na vypracovanie projektovej dokumentácie v súvislosti s plánovou komplexnou rekonštrukciou Novohradskej ulice. Jej súčasťou by sa v budúcnosti mali stať i cyklopruhy, viac zelene či vodné prvky. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Projektová dokumentácia má zahŕňať úpravu Novohradskej ulice v celej dĺžke, ako i pridružené priestory v jej bezprostrednom kontakte. V rámci architektonického návrhu má riešiť aj predpriestor pred tamojším obchodným domom so zachovaním dostatočných parkovacích kapacít.



"Projekt požadujeme riešiť s dôrazom na kvalitu verejného priestranstva a s vyzdvihnutím charakteru ulice ako bulváru, čomu budú zodpovedať vhodne zvolené materiálové riešenia, uličná zeleň, prvky mobiliáru, plochy pre pobyt ľudí a trávenie voľného času, vodné prvky. Ulica po jej rekonštrukcii by mala byť širokou mestskou ulicou tvorenou širokými chodníkmi po bokoch, stromoradiami, jazdnými pruhmi pre vozidlá, cyklopruhmi, ako aj plochami na odstavenie motorových vozidiel v pozdĺžnom, prípadne šikmom smere," priblížila samospráva v podkladoch.



Mesto tiež požaduje navrhnúť plynulé napojenie na ostatné ulice, priestory v jej okolí, pešie koridory či zelené a iné plochy. Celkové riešenie ulice je rozdelené na tri samostatné etapy. Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje viac ako 36.000 eur, záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 14. júla.