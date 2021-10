Takmer 750.000 eur získal Lučenec na podporu rómskych komunít

Lučenec 2. októbra (TASR) – Mesto Lučenec získalo z nórskych grantov na podporu marginalizovaných rómskych komunít (MRK) takmer 750.000 eur. Ako pre TASR uviedla primátorka mesta Alexandra Pivková, projekt Spájame sa pre viac príležitostí nemá priniesť hotové riešenia, ale ponúknuť rómskych komunitám pomoc k svojpomoci.



„Cieľom projektu je zlepšiť postavenie marginalizovaných rómskych komunít a podpora príležitostí na ich uplatnenie sa na trhu práce a v spoločnosti vo vzťahu k štyrom základným oblastiam, a to vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a predchádzanie diskriminácii,“ povedala Pivková. Ako dodala, samospráva na projekte participuje s Agentúrou práce Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a neziskovou organizáciou Projekt DOM.ov.



V rámci projektu mesto počíta napríklad s rozšírením možností trávenia voľného času v Komunitnom centre na Rapovskej križovatke i so zvýšením hygienických štandardov v jeho priestoroch. K podpore prístupu k vzdelávaniu majú deťom a ich rodičom pomôcť informačné technológie, ktorých potreba je nevyhnutná najmä v časoch dištančného online vzdelávania.



V oblasti zamestnanosti má priniesť žiadané výsledky spolupráca s Agentúrou práce BBSK, a to zvyšovaním základných a pracovných zručností klientov a podporou zamestnávateľov na ich uplatnenie na trhu práce. Program svojpomocnej výstavby neziskovej organizácie Projekt DOM.ov má zas pomôcť aktívnym klientom projektu k nadobudnutiu ich vlastného bývania.



Podľa primátorky nie je cieľom projektu ponúknuť hotové riešenia, ale po vzore iných krajín, ako napríklad Nórsko či Dánsko, poskytnúť sociálne vylúčeným komunitám pomoc k svojpomoci. „Budeme pracovať s takou komunitou, ktorá má záujem svojpomocne sa dostať na lepšiu kvalitu života,“ dodala Pivková.