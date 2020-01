Najväčšou investičnou akciou roka má byť výstavba krytej plavárne

Lučenec 3. januára (TASR) – Výstavba krytej plavárne, ktorá v meste chýba od roku 2015, je najväčšou investičnou akciou tohto roka v Lučenci. V rozpočte na ňu samospráva vyčlenila takmer 2,3 milióna eur, pričom dva milióny eur plánuje vykryť z úveru.



„Výstavba a dostavba plavárne je priorita, aj keď nie celková, respektíve nie k úplnému finále,“ uviedla na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) primátorka Alexandra Pivková. Celkové náklady na stavbu plavárne totiž majú byť na úrovni okolo 4,3 milióna eur a jej výstavba má pokračovať i v nasledujúcom období.



Poslanci MsZ na zasadnutí zároveň schválili vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác a prevádzkovanie plavárne počas minimálne päťročného obdobia.



Podľa dôvodovej správy by nová lučenecká plaváreň mala mať bazén so šiestimi plaveckými dráhami a rozmermi 25 krát 12,5 metra, hlboký 1,2 až 1,6 metra. Jej súčasťou má byť aj detský bazén veľkosti 3,7 krát 3,7 metra a s hĺbkou 0,3 metra.



„Objekt plavárne je z architektonického hľadiska navrhnutý ako stavba prepojených kubických tvarov s použitím moderných a tradičných materiálov, ktoré vystihujú dnešnú architektúru, a zároveň sa zapájajú do širšieho prostredia lesa, parku a vody,“ dodáva samospráva v dôvodovej správe.



Pôvodnú krytú plaváreň samospráva Lučenca zatvorila v roku 2015, dôvodom bol jej havarijný stav. Podľa vedenia mesta rekonštrukcia nebola ekonomicky výhodná, rozhodlo sa preto o výstavbe novej. Samospráva pôvodne plánovala výstavbu novej plavárne v roku 2018, pričom v roku 2019 už mala byť otvorená.