V Lučenci má nakladanie s odpadom na starosti nová firma

Ilustračná snímka. Foto: EASYFOTO TASR - Silvia Tannhauserová

Lučenec 17. augusta (TASR) – Odpadové hospodárstvo v Lučenci má od začiatku augusta na starosti nová firma. Vo verejnom obstarávaní uspela spoločnosť KOSIT WEST, s ktorou mesto uzavrelo zmluvu týkajúcu sa zberu a prepravy odpadov na najbližšie štyri roky. Časť úloh v rámci odpadového hospodárstva zabezpečuje samospráva vo vlastnej réžii. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.Zmluvu so spoločnosťou KOSIT WEST vo výške viac ako 2,3 milióna eur uzavrelo mesto po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom (MsZ) koncom júla. Firma má podľa zmluvy zabezpečovať zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu, vývoz uličných smetných košov a polopodzemných kontajnerov, zber separovaného odpadu či prevádzku zberného dvora.priblížila Baboľová.Samospráva súčasne od augusta vo vlastnej réžii zabezpečuje zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a veľkoobjemového odpadu.dodala hovorkyňa mesta s tým, že vďaka dotáciám samospráva v uplynulých rokoch vybudovala i kompostáreň s technickým vybavením.Za uzavretie zmluvy s novým poskytovateľom služieb v oblasti odpadového hospodárstva na júlovom zasadnutí MsZ hlasovalo desať z 19 prítomných poslancov mesta, proti bolo sedem. Podľa poslankyne Renáty Endrödyovej vzniklo v súvislosti so súťažou na nového dodávateľa služieb v odpadovom hospodárstve množstvo nezodpovedaných otázok, ktoré mesto transparentne a otvorene nekomunikovalo poslancom, ani obyvateľom mesta.uviedla pre TASR Endrödyová. Ako dodala, nespokojnosť u verejnosti vyvolalo i množstvo nevyvezených smetných košov v prvé dni vývozu v réžii novej firmy.Spoločnosť KOSIT WEST v stanovisku vysvetlila, že v súčasnosti je v nábehovej fáze realizácie služieb odpadového hospodárstva v meste Lučenec.skonštatovala riaditeľka predaja spoločnosti Katarína Mandalová s tým, že zlepšenie po nábehovej fáze by sa malo prejaviť v najbližších dňoch.Mesto v súvislosti s verejným obstarávaním tvrdí, že súťaž prebehla v súlade so zákonom a zapojili sa do nej dve spoločnosti.vysvetlila Baboľová.V rámci odpadového hospodárstva budú poslanci mesta Lučenec v najbližších mesiacoch rokovať aj o všeobecne záväznom nariadení, ktoré určí výšku poplatku za odpady na rok 2024. Tú podľa samosprávy pozitívne ovplyvní práve nižšia vysúťažená cena za služby v oblasti nakladania s odpadom, negatívny vplyv však bude mať štátom nariadené zavedenie mechanicko-biologickej úpravy odpadu pred skládkovaním, zvýšené výdavky za skládkovanie či prípadné zavedenie triedeného zberu textílií.