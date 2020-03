Lučenecká nemocnica prosí ľudí, aby prišli darovať krv

Lučenec 24. marca (TASR) – Vedenie Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Lučenci vyzýva všetkých občanov a dobrovoľníkov, aby prišli v najbližších dňoch darovať krv, ktorej je v zariadení akútny nedostatok. Po zasadnutí krízového štábu Lučenca o tom informoval Andrej Barančok, poverený externou komunikáciou mesta.



"Nemocnica v Lučenci je spádovou oblasťou pre veľké územie južného Slovenska od Nových Zámkov až po Rožňavu. Zariadenie je však podľa informácií riaditeľa kapacitne pripravené a nemocnica disponuje aj dýchacími a odsávacími prístrojmi, ktoré sa ukázali byť kľúčové v boji proti novému koronavírusu," uviedol Barančok.



Vedenie zdravotníckeho zariadenia podľa neho tiež upozorňuje, že pred vstupom do nemocnice zriadili stan, v ktorom každému pacientovi zmerajú teplotu. Ten následne vyplní dotazník o jeho prípadnej cestovateľskej anamnéze a zdravotnom stave. "Nemocnica pripomína, že do jej areálu je stále zakázaný vjazd autom až do odvolania," dodal Barančok.