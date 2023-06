V Lučenci uvedú pokračovanie výstavy Ohlasy secesie v Novohrade

Lučenec 5. júna (TASR) – V Novohradskom múzeu a galérii (NMG) v Lučenci predstavia po 15 rokoch pokračovanie výstavy Ohlasy secesie v Novohrade. Cieľom výstavy je ukázať návštevníkom rozšírenú kolekciu secesných predmetov z prelomu 19. a 20. storočia, ktoré sa podarilo zachovať v zbierkach múzea. TASR o tom za NMG informovala Diana Lajzová.



Výstavou Ohlasy secesie v Novohrade II. múzeum nadväzuje na úspešnú výstavu venovanú obdobiu secesie z roku 2008. Pokračovanie výstavy je doplnené o nové predmety, ktoré NMG nadobudlo počas 15 rokov od jej konania. Vernisáž výstavy sa uskutoční v piatok (9. 6.), pre verejnosť bude prístupná do 6. augusta.



"Základom budú zbierkové predmety, ktoré ešte neboli návštevníkom prezentované, ale aj také, ktoré boli využité v rámci rozličných výstav, no v celkom odlišnom kontexte a s iným zámerom, vďaka čomu tieto predmety naberú úplne nový rozmer. V súčasnosti nám umožňujú vytvoriť reprezentatívnu vzorku secesie ako výtvarného slohu v Lučenci a Novohrade," priblížila Lajzová.



Ako uviedlo múzeum, Lučenec na prelome 19. a 20. storočia predstavoval mesto s veľkým potenciálom, ktoré zažívalo rozmach vo viacerých oblastiach. Pri secesii čerpalo inšpiráciu z metropoly vtedajšieho Uhorska a aj preto získalo pomenovanie Malá Budapešť.



"Secesia ale nezanechala svoje stopy len na fasádach, prenikla do rôznych oblastí života, do interiérov, nábytkového dizajnu, odievania, reklamy a tlače. Výrazný vplyv secesie na život Lučenčanov dokazujú aj početné secesné predmety, nachádzajúce sa v zbierkach NMG," dodala Lajzová.