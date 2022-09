NMG v Lučenci predstaví povery a mýtické bytosti Novohradu

Lučenec 22. septembra (TASR) – Novohradské múzeum a galéria (NMG) v Lučenci verejnosti v rámci Svetového dňa cestovného ruchu (SDCR) priblíži povery a mýtické bytosti, ktoré sa spájajú s regiónom Novohrad. Pri tejto príležitosti inštitúcia vyhlásila i súťaž, ktorá záujemcov zavedie do šiestich novohradských obcí, kde sa prostredníctvom infopanelov dozvedia viac o konkrétnych mýtoch a bytostiach. Pre TASR to uviedla etnologička NMG Michaela Škodová.



"Každá kultúrna spoločnosť disponuje v rámci svojej kultúry mytológiou. Ľudia v mýtoch vyjadrovali svoje predstavy o pôvode sveta, o vzniku života, o prírodných úkazoch, striedaní ročných období. Všetky pre nich nevysvetliteľné javy pripisovali činnosti nadprirodzených bytostí. Nimi mohli byť bohovia alebo nadprirodzené bytosti," uviedla Škodová.



NMG chce aktivitami verejnosti priblížiť mýty a poverové bytosti z Novohradu, ktoré zozbierala spisovateľka Hana Košková. V spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Novohrad a Podpoľanie preto v šiestich obciach regiónu umiestnili interaktívne infopanely, ktoré okrem etnografického rozboru poverovej bytosti obsahujú aj QR kódy s audioukážkami povestí.



"V obci Tuhár návštevníkov napríklad čaká postava čerta. Čert býval v predstavách ľudí stelesnením zla, jeho podoba v predstavách ľudí bola ovplyvnená pohanskými, ale aj biblickými opismi zo stredoveku. Veľmi zaujímavý a poučný je príbeh, ktorý sme vybrali z obce Ľuboreč, v ňom vystupuje postava škriatka, ktorý vytrestá nafúkanú dievčinu, ktorá sa povyšuje nad ostatnými," prezradila Škodová.



Interaktívne panely sa nachádzajú v obciach Uhorské, Ľuboreč, Rapovce, Tuhár, Budiná a Málinec. Záujemcovia sa pri ich návšteve môžu prostredníctvom zbierania hesiel pri jednotlivých tabuliach zapojiť i do súťaže, ktorá potrvá do utorka (27. 9.). V tento deň sa v NMG budú konať i aktivity spojené s SDCR, ktorých súčasťou bude napríklad Novohradská veštba, diskusia so spisovateľkou Hanou Koškovou či beseda o ľudovom horore a poverových bytostiach.