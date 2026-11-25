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Lučenec: Noc vonku bude spojená i so zbierkou teplého šatstva
Noc vonku v Lučenci sa uskutoční v komunitnom areáli Dvor Esther od 19.00 h.
Autor TASR
Lučenec 25. novembra (TASR) - Aj v meste Lučenec sa vo štvrtok (26. 11.) uskutoční podujatie Noc vonku, ktorého cieľom je vyjadriť solidaritu s ľuďmi bez domova a upozorniť na rastúcu chudobu na Slovensku. Podujatie bude spojené aj so zbierkou teplého šatstva. TASR o tom informovalo občianske združenie V Lučenci dobre.
Noc vonku v Lučenci sa uskutoční v komunitnom areáli Dvor Esther od 19.00 h. Účastníci budú mať možnosť stráviť noc pod holým nebom a na chvíľu sa priblížiť realite ľudí, pre ktorých je noc bez strechy nad hlavou každodennou skúsenosťou. Súčasťou podujatia bude diskusia s odborníkmi, ktorí pracujú s ľuďmi bez domova, premietanie filmu či koncert.
OZ V Lučenci dobre chce podujatím otvoriť tému bezdomovectva, upozorniť na jeho príčiny a zdôrazniť potrebu systémových riešení. „Noc vonku nie je iba o prespaní v chlade. Je predovšetkým príležitosťou zastaviť sa, vnímať situáciu ľudí, ktorí nemajú bezpečné miesto na spanie, a hovoriť o tom, čo môže spoločnosť urobiť pre zlepšenie ich situácie,“ uviedli organizátori.
Podujatie bude spojené aj so zbierkou teplého šatstva a zimných doplnkov pre ľudí bez domova v Lučenci. Do zbierky je možné priniesť napríklad deky, šály, čiapky, teplé ponožky či rukavice, ktoré počas chladných mesiacov pomôžu tým, ktorí ich najviac potrebujú.
Noc vonku v Lučenci sa uskutoční v komunitnom areáli Dvor Esther od 19.00 h. Účastníci budú mať možnosť stráviť noc pod holým nebom a na chvíľu sa priblížiť realite ľudí, pre ktorých je noc bez strechy nad hlavou každodennou skúsenosťou. Súčasťou podujatia bude diskusia s odborníkmi, ktorí pracujú s ľuďmi bez domova, premietanie filmu či koncert.
OZ V Lučenci dobre chce podujatím otvoriť tému bezdomovectva, upozorniť na jeho príčiny a zdôrazniť potrebu systémových riešení. „Noc vonku nie je iba o prespaní v chlade. Je predovšetkým príležitosťou zastaviť sa, vnímať situáciu ľudí, ktorí nemajú bezpečné miesto na spanie, a hovoriť o tom, čo môže spoločnosť urobiť pre zlepšenie ich situácie,“ uviedli organizátori.
Podujatie bude spojené aj so zbierkou teplého šatstva a zimných doplnkov pre ľudí bez domova v Lučenci. Do zbierky je možné priniesť napríklad deky, šály, čiapky, teplé ponožky či rukavice, ktoré počas chladných mesiacov pomôžu tým, ktorí ich najviac potrebujú.