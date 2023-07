Sociálny taxík v Lučenci pomôže občanom pri návšteve lekára či úradov

Lučenec 24. júla (TASR) - Mesto Lučenec v spolupráci so Slovenským Červeným krížom spustilo prepravnú službu terénnou formou. Sociálny taxík, ako nový druh sociálnej služby v meste, seniorom a ľuďom so zdravotnými problémami pomôže pri návšteve lekára, úradov či sociálnych zariadení. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Sociálny taxík má do mesta priniesť lacnejšiu a komfortnejšiu formu osobnej prepravy pre seniorov, ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím či osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu. Službu môžu využívať aj rodičia s maloletým dieťaťom. Vozidlo je vybavené nakladacou rampou pre osoby na invalidnom vozíku a miestom pre sprevádzajúcu osobu.



"Sociálny taxík je naším dlhoročným prianím. Sociálna odkázanosť ľudí sa zvyšuje doslova zo dňa na deň a zdravotníctvo nie je schopné pokryť všetky služby najmä v oblasti sociálnej starostlivosti. Zdravotníctvo bude poskytovať zdravotnícke prevozy a my prevozy týkajúce sa sociálnej služby," uviedol Jozef Murgaš, predseda Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Lučenci.



Sociálny taxík si môže verejnosť objednať vopred prostredníctvom Slovenského Červeného kríža na čísle 0903 558 922 alebo 047/433 45 41, služba je poskytovaná v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 h. Obyvatelia Lučenca za jazdu v rámci mesta zaplatia 2,70 eura, mimo mesta 0,30 eura za kilometer. Zadarmo môžu využiť aj možnosť sprevádzania šoférom v rámci Lučenca.



"Sociálny taxík zjednoduší cestu za zdravotnou starostlivosťou. Tak ako Slovenský Červený kríž aj mesto Lučenec si uvedomuje veľmi ťažkú situáciu najmä zdravotne ťažko postihnutých občanov a ich rodinných príslušníkov. Mnohí však nemajú ani starostlivosť rodiny, využívajú našu opatrovateľskú službu alebo sú odkázaní na susedov," skonštatovala primátorka Lučenca Alexandra Pivková.