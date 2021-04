Občania Lučenca so sluchovým hendikepom budú môcť využiť tlmočníka

Lučenec 18. apríla (TASR) – Pomoc online tlmočníka občanom so sluchovým hendikepom je novou službou, ktorú od pondelka (19. 4.) spúšťa samospráva Lučenca v kancelárii prvého kontaktu mestského úradu (MsÚ). Informovala o tom vedúca kancelárie primátorky mesta Mária Bérešová.



„Spojenie s tlmočníkom do posunkového jazyka je možné nadviazať jednoducho a rýchlo, a to prostredníctvom tabletu s aplikáciami. Keď klient so sluchovým hendikepom príde na úrad, vyškolená pracovníčka použije tablet ako prostriedok na komunikáciu s ním. Tablet podľa potreby zobrazí buď prepis textu, alebo text pretlmočený do posunkovej reči,“ vysvetlila Bérešová.



Potrebu fyzickej prítomnosti tlmočníka tak podľa nej efektívne nahradí možnosť spojiť sa s tlmočníkom pomocou videohovoru alebo formou online prepisu. „Snahou mesta je neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb a tento projekt je ďalším krokom k debarierizácii MsÚ v Lučenci,“ zakončila vedúca kancelárie primátorky.