Atletický areál v Lučenci by mali obnoviť do piatich mesiacov

Lučenec 17. októbra (TASR) – Do piatich mesiacov by mal byť zrekonštruovaný atletický areál pri Základnej škole Ladislava Novomeského v Lučenci. Zmluvu s víťazom súťaže na dodávateľa stavby podpísala v týchto dňoch primátorka mesta Alexandra Pivková.



"Rekonštrukcia by nás mala vyjsť na viac ako 400.000 eur, z ktorých 120.000 uhradí Slovenský atletický zväz. Zvyšok pokryjeme z rozpočtu mesta," uviedla primátorka.



Dráha sa bude rekonštruovať po 14 rokoch od kolaudácie, keďže podľa tvrdení odborníkov je zdevastovaná a nie je vhodná na tréningy. Aktuálny stav jednotlivých sektorov a samotného športového povrchu je v havarijnom stave a nevyhovuje požiadavkám na kvalitný tréning atlétov a už vôbec nie na usporiadanie atletických súťaží.



Vynovená moderná 300-metrová bežecká tartanová dráha bude slúžiť nielen žiakom základnej školy, ale aj športovému atletickému oddielu a obyvateľom okolitých sídlisk. "Vznikne nové moderné športovisko, na ktorom sa bude môcť aj naďalej a v kvalitných podmienkach rozvíjať atletická základňa mesta," priblížila primátorka.



Prebuduje sa sektor skoku do diaľky i do výšky, pribudne nový povrch podľa predpisov s certifikátom IAAF i nové konštrukčné vrstvy. Celý areál bude bezpečný a zároveň pripravený na organizovanie majstrovských atletických súťaží.



"Veríme, že sa nám to podarí. Zrekonštruovaný atletický areál plánujeme slávnostne otvoriť na jar 2022," doplnila primátorka.