Lučenec odstupuje od zmluvy s Kositom, firma hovorí o prieťahoch

Lučenec 28. mája (TASR) - Mesto Lučenec odstupuje od zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Kosit West, ktorá mala od vlaňajšieho leta na starosti služby v oblasti odpadového hospodárstva. Firma pre chýbajúce povolenie doposiaľ nespustila prevádzku zberného dvora, čo samospráva vyhodnotila ako neplnenie zmluvných podmienok. V povoľovacom procese spoločnosť vidí zámerné prieťahy občianskeho združenia (OZ), ktoré bolo účastníkom konania, OZ obvinenia odmieta.



Spoločnosť Kosit West má v Lučenci na starosti služby v oblasti odpadového hospodárstva od augusta 2023 na základe výsledkov verejného obstarávania. Od začiatku tohto roka mala firma v meste prevádzkovať aj zberný dvor, na ktorého prevádzku však nemala platné povolenie. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci tak v marci schválilo odstúpenie od zmluvy s odkladacou podmienkou v trvaní 35 dní od doručenia odstúpenia, termín vypršal v pondelok (27. 5.).



"Keďže k náprave do uplynutia dodatočnej odkladacej lehoty nedošlo, môžeme konštatovať, že nastali účinky odstúpenia od zmluvy. Verejná služba v oblasti nakladania s odpadom bude poskytovateľom v časti zmluvy, v ktorej sa riadne plní, naďalej vykonávaná až do stanoveného dátumu, respektíve do 31. októbra 2024. Do tohto dátumu mesto zabezpečí verejné obstarávanie na vybrané služby v odpadovom hospodárstve s tým, že víťaz ich začne poskytovať od 1. novembra 2024," priblížila pre TASR hovorkyňa mesta Michaela Baboľová. Dodala tiež, že samospráva zabezpečí prevádzkovanie zberného dvora v lokalite Dolná Slatinka v areáli mestskej kompostárne.



Firma Kosit West tvrdí, že technicky a organizačne bola na prevádzku zberného dvora na Jiráskovej ulici v Lučenci pripravená už koncom novembra 2023. O povolenie na prevádzku spoločnosť požiadala Okresný úrad (OÚ) Lučenec ešte vlani v septembri, oficiálne rozhodnutie však firma doposiaľ nemá. "Tentoraz vďaka obštrukcii občianskeho združenia, ktoré ako účastník konania svojou pasivitou neúmerne predlžuje konanie o vydanie rozhodnutia," informovala TASR vedúca oddelenia marketingu spoločnosti Kosit West Slavomíra Brzová.



OÚ Lučenec pre TASR uviedol, že upovedomenie o možnosti vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia vo veci udelenia súhlasu na prevádzku zberného dvora v lehote siedmich dní poslal v polovici mája. OZ Náš Lučenec, ktoré je účastníkom konania, si podľa úradu listinu neprevzalo. "Z uvedeného dôvodu úrad vydá rozhodnutie až po uplynutí lehoty určenej na doručovanie písomností podľa správneho poriadku," vysvetlil OÚ Lučenec.



OZ Náš Lučenec pre TASR skonštatovalo, že zásielku prevzalo a odmieta tvrdenia firmy o úmyselnom predlžovaní konania. Záujmom OZ je podľa slov jeho predsedníčky dosiahnuť to, aby mali obyvatelia mesta v Lučenci k dispozícii legálne fungujúci zberný dvor.



Situáciou okolo zberného dvora v Lučenci sa zaoberá aj enviropolícia, vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin neoprávneného nakladania s odpadmi. Spoločnosť Kosit West sa zas pre podozrenia z účelového predlžovania konania v súvislosti s povolením na prevádzku zberného dvora obrátila na prokuratúru.