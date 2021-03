Lučenec organizuje od konca marca do polovice apríla jarné upratovanie

Lučenec 24. marca (TASR) – V období od 29. marca do 16. apríla zorganizuje samospráva Lučenca v meste jarné upratovanie. Na sociálnej sieti o tom informovala primátorka Alexandra Pivková.



„V rámci jarného upratovania bude realizovaný zber objemných odpadov spred rodinných domov. Objemný odpad môžu obyvatelia vykladať pred dom v predvečer zberu v danej lokalite, najneskôr ráno v deň zberu do 6.30 h,“ upozornila Pivková s tým, že zber bude realizovaný v zmysle harmonogramu vývozu komunálneho odpadu.



Dodala, že obyvatelia môžu objemný odpad vykladať len v primeranom množstve, teda maximálne päť kusov, aby spoločnosť vykonávajúca zvoz vedela v uvedený deň zabezpečiť odvoz všetkého objemného odpadu z určenej lokality.



„Do kategórie objemného odpadu patrí nábytok rozložený na menšie časti, sedačky, stoličky, radiátory, dvere, ako aj sanita, umývadlá, WC a koberce. Nepatrí doň drobný stavebný odpad, pneumatiky a nebezpečný odpad,“ konkretizovala primátorka.