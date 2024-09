Lučenec otvára novú plaváreň, jej výstavba stála vyše 5,7 milióna eur

Lučenec 26. septembra (TASR) - V Lučenci vo štvrtok slávnostne otvorili novú mestskú plaváreň. Jej súčasťou je 25-metrový bazén, saunový svet i oddychová zóna, náklady na výstavbu presiahli 5,7 milióna eur. Samospráva verí, že plaváreň bude mať regionálny význam a pomôže vychovať aj novú generáciu mladých športovcov. Pre verejnosť bude po prvýkrát otvorená v piatok (27. 9.). Na tlačovej konferencii o tom informovala primátorka mesta Alexandra Pivková.



Nová mestská plaváreň je v Lučenci investične najväčšou stavbou posledných desaťročí. Súčasťou plavárne je 25-metrový nerezový plavecký bazén so šiestimi dráhami a hĺbkou od 1,1 do 1,6 metra. Návštevníci budú mať k dispozícii aj detský bazén s vodnými atrakciami, wellness s viacerými saunami, vírivým či ochladzovacím bazénom a oddychovú miestnosť.



Mesto Lučenec bolo bez krytej plavárne takmer desať rokov, niekdajšie športovisko vo Vidinej samospráva pre zlý stav zatvorila v roku 2015. "Tento investičný zámer sme začali riešiť už v roku 2017, kedy rozhodnutie postaviť novú plaváreň schválili poslanci mestského zastupiteľstva. V roku 2018 sme začali s investičnou prípravou, od projektov až po architektonické návrhy," priblížila Pivková. Výstavba novej plavárne sa začala v roku 2022, náklady na realizáciu dosiahli približne 5,72 milióna eur. Samospráva na projekt získala z Fondu na podporu športu dotáciu 1,5 milióna eur.



Primátorka skonštatovala, že do výstavby plavárne sa mesto pustilo v ekonomicky náročných časoch a aj jej prevádzka bude poznačená vysokými cenami za energie. "Predpokladané náklady sú vyššie, ale budeme sa ich snažiť dostať pod kontrolu. Nemôžeme byť takí optimisti, že či už kultúra alebo šport, existuje za nulu," uviedla Pivková.



Prevádzkové náklady novej plavárne majú pomôcť znížiť nové technológie i zelené riešenia. Súčasťou projektu bolo totiž napríklad osadenie fotovoltických panelov. "Malo by to pokryť sprchy, ohrev teplej vody, saunový svet, minimálne na úrovni 50 až 70 percent," priblížil autor projektu lučeneckej plavárne Peter Kúdeľa.



Samospráva v súvislosti s výstavbou novej plavárne podpísala v roku 2023 aj memorandum o spolupráci so Slovenskou plaveckou federáciou (SPF). Federácia má mestu poskytnúť odbornú pomoc na vznik nového plaveckého klubu a výučbu plávania, so samosprávou chce spolupracovať aj pri organizácii športových sústredení.



"Sme veľmi radi, že od vzniku Fondu na podporu športu bolo podporených celkovo 22 bazénov v celkovej sume 27 miliónov eur. V 21 prípadoch to bola rekonštrukcia a iba jeden bazén je úplne nový, a to práve v meste Lučenec," ocenil prezident SPF Ivan Šulek.



Mestská plaváreň v Lučenci sa nachádza na Športovej ulici pri mestskom kúpalisku, zimnom a futbalovom štadióne, neďaleko mestského parku i vodnej nádrže Ľadovo. Ambíciou mesta je lokalitu ďalej rozvíjať a komplexný športový areál ponúkať na rôzne sústredenia športovcov aj s možnosťou ubytovania.



"Máme pripravené projektové zámery na to, aby sme využili časť tribúny futbalového štadiónu. Je pripravená na to, aby sme tu vybudovali zázemie pre sústredenia. Máme tu aj staré tenisové kurty, kde máme pripravený projektový zámer na ďalšie relaxačno-športové zázemie," skonštatovala Pivková s tým, že na tento účel bude mesto hľadať externé finančné zdroje.