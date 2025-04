Lučenec otvoril zberný dvor, prevádzkovať ho bude vo vlastnej réžii

Lučenec 2. apríla (TASR) - Mesto Lučenec v stredu oficiálne otvorilo zberný dvor, ktorý zriadilo v areáli mestskej kompostárne v lokalite Dolná Slatinka. Zberný dvor bude samospráva prevádzkovať vo vlastnej réžii, doposiaľ za túto službu ročne platila približne 90.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Otvorením zberného dvora v réžii mesta chce samospráva skvalitniť a rozšíriť služby v odpadovom hospodárstve. Na zbernom dvore môžu obyvatelia mesta bezplatne odovzdať papier a lepenku, sklo, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, plasty, objemný odpad a drobný stavebný odpad. „V ďalšej etape budeme chcieť zberný dvor rozširovať o textil a drevený odpad,“ priblížila primátorka Lučenca Alexandra Pivková.



Zberný dvor v areáli mestskej kompostárne je občanom k dispozícii v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 7.30 do 14.30 h, v stredu až do 17.30 h. V letnom období, teda od mája do konca októbra, bude otvorený aj v nepárne týždne v sobotu od 8.00 do 13.00 h.



Zriadenie zberného dvora si podľa mesta vyžiadalo len minimálne vstupné náklady, a to približne 7000 eur. Prevádzku budú bez ďalších dodatočných nákladov zabezpečovať zamestnanci mestskej kompostárne. V minulosti pritom samospráva za fungovanie zberného dvora platila ročne približne 90.000 eur.



Zberný dvor v Lučenci mala pôvodne od januára 2024 prevádzkovať vysúťažená súkromná spoločnosť, pre chýbajúce povolenie však službu v mestom poskytnutej dodatočnej lehote neposkytla. Samospráva preto vlani koncom mája od zmluvy uzatvorenej s firmou na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva odstúpila. O prevádzke zberného dvora v réžii mesta následne rozhodli opäť mestskí poslanci.



Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zberného dvora podalo mesto na Okresný úrad Lučenec ešte v júni 2024. Zberný dvor bol podľa samosprávy na prevádzku pripravený už v septembri, čo mal udelením súhlasu vlani na jeseň deklarovať aj samotný okresný úrad. Súhlas však podľa radnice nebol platný, keďže do konania vstúpilo miestne občianske združenie.



„Vznieslo niekoľko námietok a podalo odvolanie voči udelenému súhlasu. Ich námietky, ako aj odvolanie zamietol v plnom rozsahu odvolací orgán, Okresný úrad Banská Bystrica, rozhodnutím zo 6. marca 2025 s tým, že námietky sú neopodstatnené,“ skonštatovala samospráva.