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Lučenec pracuje na systematickej obnove mestského parku
Mestský park v Lučenci má rozlohu približne 17 hektárov, nachádza sa tu asi 4500 stromov.
Autor TASR
Lučenec 16. júla (TASR) - Lučenecká samospráva v postupných krokoch pracuje na systematickej obnove mestského parku. V súčasnosti spracováva architektonickú štúdiu, ktorá má určiť smerovanie budúceho rozvoja parku. Návrh rozpracovanej štúdie počíta s rozdelením parku do troch funkčných zón. Radnica o tom informovala na svojej webovej stránke.
Na príprave revitalizácie mestského parku pracuje lučenecká samospráva už niekoľko rokov. Prvým krokom bolo vypracovanie inventarizácie drevín s posúdením zdravotného stavu a perspektívy drevín s návrhom zásahov. Od novembra 2024 do júna 2025 arboristi v parku zmapovali a zhodnotili vyše 2000 drevín.
Radnica aktuálne prostredníctvom odborne spôsobilej osoby spracováva architektonickú štúdiu, ktorá určí smerovanie budúceho rozvoja parku. Na tento účel samospráva získala dotáciu vo výške 33.000 eur.
„Návrh rozpracovanej štúdie vychádza z koncepcie, podľa ktorej bude park rozdelený do viacerých funkčných zón. Tie budú rešpektovať jeho historický charakter a zároveň reagovať na potreby súčasného mesta a návštevníkov. Navrhovaná koncepcia pracuje s tromi hlavnými okruhmi, a to historicko-reprezentatívnou, komunitnou a rekreačno-športovou zónou,“ priblížilo mesto.
Historicko-reprezentatívna časť lučeneckého mestského parku má nadväzovať na pôvodnú kompozíciu Alžbetinho parku z konca 19. storočia. Dôraz sa bude klásť najmä na pokojný charakter priestoru, obnovu historických promenád, alejí, priehľadov a vodných prvkov.
„Súčasťou tejto zóny bude obnova historickej komunikačnej siete s prírodnými mlatovými povrchmi, doplnenie lavičiek, osvetlenia a postupná generačná obnova stromovej kostry kombináciou zdravotných výrubov a novej výsadby dlhovekých drevín,“ uviedla samospráva.
Komunitná zóna parku má slúžiť na stretávanie obyvateľov a organizovanie menších kultúrnych podujatí. Počíta sa s moderným mobiliárom, oddychovými plochami, exteriérovým umením, detskými ihriskami a zázemím pre návštevníkov. Rekreačno-športová zóna bude orientovaná na aktívny pohyb a voľnočasové aktivity, súčasťou projektu má byť obnova športových a rekreačných plôch či doplnenie plôch na grilovanie a priestorov určených na oddych.
Lučenecká samospráva vlani v mestskom parku dokončila prvú etapu obnovy systému privádzania vody dlhého približne 1,5 kilometra. Pôvodné koryto potoka však podľa mesta už nedokáže prirodzene regulovať vlahový režim jednotlivých častí parku a na niektorých miestach dochádza k priesakom.
„Súčasťou revitalizácie má byť preto aj stabilizácia vodného režimu, dokončenie obnovy potôčika v druhej etape a citlivé riešenie miest, kde dnes dochádza k podmáčaniu chodníkov,“ doplnila radnica s tým, že v niektorých úsekoch sa uvažuje aj s využitím jednoduchých drevených lávok.
Mestský park v Lučenci má rozlohu približne 17 hektárov, nachádza sa tu asi 4500 stromov. Od roku 2021 je národnou kultúrnou pamiatkou. Obyvateľom a návštevníkom park slúži na rôzne voľnočasové aktivity, nachádza sa tu náučný chodník, detské ihrisko, workoutové ihrisko, inline dráha, reštaurácia i minizoo, dominantou parku je umelo vytvorené jazero.
Na príprave revitalizácie mestského parku pracuje lučenecká samospráva už niekoľko rokov. Prvým krokom bolo vypracovanie inventarizácie drevín s posúdením zdravotného stavu a perspektívy drevín s návrhom zásahov. Od novembra 2024 do júna 2025 arboristi v parku zmapovali a zhodnotili vyše 2000 drevín.
Radnica aktuálne prostredníctvom odborne spôsobilej osoby spracováva architektonickú štúdiu, ktorá určí smerovanie budúceho rozvoja parku. Na tento účel samospráva získala dotáciu vo výške 33.000 eur.
„Návrh rozpracovanej štúdie vychádza z koncepcie, podľa ktorej bude park rozdelený do viacerých funkčných zón. Tie budú rešpektovať jeho historický charakter a zároveň reagovať na potreby súčasného mesta a návštevníkov. Navrhovaná koncepcia pracuje s tromi hlavnými okruhmi, a to historicko-reprezentatívnou, komunitnou a rekreačno-športovou zónou,“ priblížilo mesto.
Historicko-reprezentatívna časť lučeneckého mestského parku má nadväzovať na pôvodnú kompozíciu Alžbetinho parku z konca 19. storočia. Dôraz sa bude klásť najmä na pokojný charakter priestoru, obnovu historických promenád, alejí, priehľadov a vodných prvkov.
„Súčasťou tejto zóny bude obnova historickej komunikačnej siete s prírodnými mlatovými povrchmi, doplnenie lavičiek, osvetlenia a postupná generačná obnova stromovej kostry kombináciou zdravotných výrubov a novej výsadby dlhovekých drevín,“ uviedla samospráva.
Komunitná zóna parku má slúžiť na stretávanie obyvateľov a organizovanie menších kultúrnych podujatí. Počíta sa s moderným mobiliárom, oddychovými plochami, exteriérovým umením, detskými ihriskami a zázemím pre návštevníkov. Rekreačno-športová zóna bude orientovaná na aktívny pohyb a voľnočasové aktivity, súčasťou projektu má byť obnova športových a rekreačných plôch či doplnenie plôch na grilovanie a priestorov určených na oddych.
Lučenecká samospráva vlani v mestskom parku dokončila prvú etapu obnovy systému privádzania vody dlhého približne 1,5 kilometra. Pôvodné koryto potoka však podľa mesta už nedokáže prirodzene regulovať vlahový režim jednotlivých častí parku a na niektorých miestach dochádza k priesakom.
„Súčasťou revitalizácie má byť preto aj stabilizácia vodného režimu, dokončenie obnovy potôčika v druhej etape a citlivé riešenie miest, kde dnes dochádza k podmáčaniu chodníkov,“ doplnila radnica s tým, že v niektorých úsekoch sa uvažuje aj s využitím jednoduchých drevených lávok.
Mestský park v Lučenci má rozlohu približne 17 hektárov, nachádza sa tu asi 4500 stromov. Od roku 2021 je národnou kultúrnou pamiatkou. Obyvateľom a návštevníkom park slúži na rôzne voľnočasové aktivity, nachádza sa tu náučný chodník, detské ihrisko, workoutové ihrisko, inline dráha, reštaurácia i minizoo, dominantou parku je umelo vytvorené jazero.