Lučenec plánuje rekonštrukciu ciest a parkovísk v dvoch vnútroblokoch

Lučenec 7. októbra (TASR) – Mesto Lučenec plánuje rekonštrukciu vnútroblokov na Adyho ulici a za takzvaným Čínskym múrom na Novohradskej ulici. Súčasťou projektu, ktorý má zlepšiť celkovú dopravnú situáciu v týchto lokalitách, sú i nové parkovacie miesta či zmena organizácie dopravy. Pre TASR to uviedla primátorka Lučenca Alexandra Pivková.



„Vypísali sme verejnú súťaž na zabezpečenie prác vo vzťahu k zlepšeniu dopravnej situácie a statickej dopravy na vybraných úsekoch,“ potvrdila Pivková. Ako dodala, predpokladaná hodnota zákazky prevyšuje 530.000 eur a samospráva bude práce hradiť výlučne z vlastného rozpočtu.



V rámci projektu mesto plánuje rekonštrukciu verejného priestoru za bytovým domom na Novohradskej ulici, ktorý je nazývaný aj Čínsky múr. „Ide o vybudovanie a rekonštrukciu vnútroblokovej komunikácie, ktorá je v centre mesta a neslúži len ľuďom, ktorí bývajú v tejto lokalite. Budeme riešiť rekonštrukciu spevnených plôch cesty, parkoviska a chodník pre peších,“ priblížila primátorka.



Podľa samosprávy sú spevnené plochy za Čínskym múrom v technicky nevyhovujúcom stave. Rekonštrukcia komunikácie, ktorá slúži aj ako prístupová cesta k materskej škole, má tiež prispieť k zlepšeniu plynulosti a bezpečnosti premávky. Pribudnúť by tu mali aj nové parkovacie miesta či verejné osvetlenie, rekonštrukcia tiež prinesie zmenu organizácie dopravy, ktorá bude po novom jednosmerná.



Druhou lokalitou, ktorej rekonštrukciu samospráva plánuje, je vnútroblok na Adyho ulici číslo 1 – 8, kde chce mesto vybudovať nové parkovisko, ktorého súčasťou bude i prepojovacia komunikácia. „Vo vnútrobloku v lokalite Adyho sa snažíme zlepšiť statickú dopravu opätovne zvýšením parkovacích miest nie na úkor zelene, ale na úkor zanedbaného prostredia, ktoré tam ostalo,“ doplnila Pivková s tým, že vzniknúť by tu malo 33 nových parkovacích miest.



S prácami na rekonštrukcii oboch lokalít plánuje mesto začať ešte v tomto roku, závisieť to však bude od priebehu vyhláseného verejného obstarávania. Ukončenie prác očakáva samospráva v druhej polovici budúceho roka.