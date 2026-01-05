< sekcia Regióny
Lučenec plánuje v roku 2026 investície za takmer 18 miliónov eur
Autor TASR
Lučenec 5. januára (TASR) - Mesto Lučenec má v roku 2026 naplánované investície za takmer 18 miliónov eur. V najbližších mesiacoch chce realizovať viaceré projekty zamerané na obnovu verejných priestranstiev či odpadového hospodárstva. Pokračovať bude aj v rozsiahlej rekonštrukcii ciest a chodníkov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
Lučenecká samospráva bude v tomto roku hospodáriť s rozpočtom vo výške viac ako 48,8 milióna eur. Na rozvojové projekty a zámery má vyhradených takmer 18 miliónov eur, podľa mesta ide o jeden z najväčších investičných balíkov za posledné roky. Projekty bude radnica realizovať vďaka dotáciám vo výške takmer 12 miliónov eur a takisto zo schválených úverov a z vlastných zdrojov.
„Znižovať modernizačný dlh vieme v súčasnosti najmä vďaka získaným eurofondom a prostredníctvom úverov. Tieto zdroje nám umožňujú realizovať investície, ktoré by sme z bežného rozpočtu nedokázali pokryť. V najbližšom období nás čaká realizácia viacerých významných projektov financovaných z eurofondov, ktoré zásadne prispejú k skvalitneniu verejnej infraštruktúry, zlepšia dostupnosť služieb a zvýšia celkový komfort obyvateľov mesta,“ uviedla primátorka Lučenca Alexandra Pivková.
V Lučenci plánujú v roku 2026 realizovať napríklad revitalizáciu Novohradskej ulice za približne 4,4 milióna eur, rekonštrukciu divadla za vyše 800.000 eur, revitalizáciu Tuhárskeho námestia za 1,5 milióna eur či rekonštrukciu hasičskej zbrojnice pre rozšírenie mestského múzea za vyše 880.000 eur. Samospráva v rozpočte počíta aj s osadením fotovoltických panelov na materské školy, obnovou Pedagogickej záhrady, pokračovaním revitalizácie predstaničného priestoru, s revitalizáciou vnútrobloku na Rúbanisku II, výstavbou novej cyklotrasy na Olbrachtovej ulici či lávkou pre peších na Ľadove.
Lučenecká radnica plánuje investovať aj do odpadového hospodárstva, a to budovaním ďalších stanovíšť s polopodzemnými kontajnermi. Pokračovať chce aj v rozsiahlej obnove ciest a chodníkov, ktorá sa začala už v roku 2025 a podľa samosprávy predstavuje jednu z najväčších investícií do dopravnej infraštruktúry za posledné roky.
„Rok 2026 bude pre Lučenec rokom výrazného posunu vpred. Je to rok, v ktorom budeme nielen pokračovať v rozbehnutých projektoch, ale aj napĺňať našu dlhodobú víziu rozvoja moderného, bezpečného a atraktívneho mesta,“ uzavrela primátorka.
