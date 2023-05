Lučenec plánuje zaviesť v odpadovom hospodárstve viaceré zmeny

Lučenec 29. mája (TASR) - Mesto Lučenec plánuje v odpadovom hospodárstve zaviesť viaceré zmeny, v rámci ktorých chce priniesť nový systém férových odpadov. Zaviesť chce množstvový zber a plánuje tiež zintenzívniť vývoz triedených zložiek odpadu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Základnou zmenou v odpadovom hospodárstve má byť spôsob spoplatňovania odpadov z fixnej ceny na cenu za vývoz zmesového odpadu podľa počtu vynesených nádob. Mesto tiež plánuje postupne zintenzívniť vývoz triedených zložiek odpadu, a to najmä zeleného biologicky rozložiteľného odpadu v exponovaných mesiacoch roka. Nový systém chce v prvej fáze zaviesť pre rodinné domy.



"Zmena bude postupná, aby si obyvatelia mohli na ňu pohodlne a prakticky zvyknúť. Obyvatelia rodinných domov dostanú na nádobu na zmesový odpad čip, ktorý bude jeho unikátnym identifikátorom. Zvozová spoločnosť pri výbere odpadu automaticky zaeviduje pomocou čítačky a čipu vývoz odpadu a priradí ho k majiteľovi nádoby," vysvetlila samospráva. Ako dodala, po zavedení zmien už platiaci obyvatelia nebudú doplácať na neplatičov, systém dokáže neplatiacich občanov identifikovať a zastaviť im vývoz.



Systém férových odpadov v Lučenci má v budúcnosti fungovať i prostredníctvom aplikácie. Občania si budú môcť predplatiť počet vývozov zmesového odpadu podľa svojich potrieb a prehľad o vývoze budú môcť kontrolovať v reálnom čase. Nový systém má obyvateľov odmeňovať aj za separovanie. "V prípade, ak občan separuje pravidelne, bude mu stačiť menej vývozov zmesového odpadu, a teda bude platiť menej," dodala samospráva.



Zavedenie zmien mesto vysvetľuje rastom cien služieb v rámci odpadového hospodárstva i prognózou do ďalších rokov spojenou so zavedením mechanicko-biologickej úpravy zmesového odpadu či triedeného zberu textílií. Zmluva so spoločnosťou MEPOS, ktorá v Lučenci zabezpečuje zber odpadov v súčasnosti, sa končí začiatkom augusta, mesto tak bude na túto službu hľadať nového dodávateľa. Férový systém odpadov chce samospráva pri rodinných domoch zaviesť do praxe od roku 2024.