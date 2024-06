Plaváreň v Lučenci je stále v skúšobnej prevádzke

Lučenec 11. júna (TASR) - Novopostavená mestská plaváreň v Lučenci je naďalej v skúšobnej prevádzke a pre verejnosť ostáva zatvorená. O výške vstupného budú rozhodovať poslanci mesta na štvrtkovom (13. 6.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ). Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



"Skúšobná prevádzka plavárne bude trvať do skolaudovania stavby, respektíve do konca roka 2024. Informácie o termíne otvorenia plavárne a ďalšie informácie budú verejnosti včas oznámené," uviedla Baboľová.



O mestskej plavárni budú na najbližšom zasadnutí MsZ diskutovať aj poslanci mesta, schvaľovať budú výšku vstupného. Ako vyplýva z materiálov zverejnených pred rokovaním zastupiteľstva, samospráva navrhuje štyri varianty cenníka. Základné vstupné pre dospelú osobu na jednu hodinu sa pohybuje od štyroch po sedem eur, v jednom z návrhov počíta aj so zľavneným vstupným pre obyvateľov mesta.



"Návrh bol vypracovaný s ohľadom na porovnanie cien vstupov v okolitých zariadeniach rovnakého charakteru a ich návštevnosti v uplynulom období, ako aj s ohľadom na kúpyschopnosť obyvateľov v regióne, ktorí budú hlavnou cieľovou skupinou návštevníkov plavárne. Zároveň bol cenník komponovaný spôsobom, aby sa v rámci možností dosiahli čo najvyššie výnosy z tržieb," uvádza mesto v dôvodovej správe.



Výstavba novej krytej plavárne v blízkosti mestského kúpaliska a ďalších športovísk v Lučenci odštartovala v lete 2022. Plaváreň sa v súčasnosti nachádza v skúšobnej prevádzke, počas ktorej sa testuje všetka technika za rôznych simulovaných podmienok. Súčasťou plavárne je plavecký a detský bazén, vírivý a ochladzovací bazén či wellness s viacerými saunami. Celková cena výstavby plavárne predstavuje vyše 5,7 milióna eur, samospráva na projekt získala 1,5 milióna eur z Fondu na podporu športu.