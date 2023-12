Lučenec pristupuje k zvýšeniu miestnych daní a poplatku za odpad

Lučenec 5. decembra (TASR) - Mesto Lučenec pre nepriaznivú ekonomickú situáciu pristupuje k zvyšovaniu miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad. Daň za byty v budúcom roku vzrastie o 50 percent, daň za pozemky o 40 percent. Za odpad si priplatia obyvatelia žijúci v bytoch a mení sa i systém výpočtu poplatku pre rodinné domy. Zmeny schválili poslanci mesta na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.



Zvyšovanie miestnych daní a poplatku za odpad mesto vysvetlilo vážnymi výpadkami v rozpočte z dôvodu podhodnotenia príjmov od štátu a prijatia nových zákonov, ktoré majú negatívny dopad na rozpočty samospráv. Sadzby miestnych daní sa v Lučenci menili naposledy v roku 2020, predtým v roku 2011. Poplatok za odpad sa v uplynulých 13 rokoch menil iba raz.



"S takýmito negatívnymi dopadmi nie je možné sa vysporiadať len šetrením na vlastnej prevádzke či obmedzením služieb, ale je potrebné prehodnotiť aj výšku vyberaných poplatkov a daní. Ak by sme k zvyšovaniu daní a poplatkov za odpad nepristúpili, v rozpočte mesta by chýbalo približne 1,2 milióna eur," priblížila pre TASR hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



V prípade miestnych daní sa od budúceho roka v Lučenci o 50 percent zvýši daň za byty, daň za pozemky a daň za stavby vzrastie o 40 percent, daň za stavby využívané na podnikanie o 20 percent. Zvyšovať sa bude aj daň za chaty, garáž, psa či ubytovanie.



"Napríklad majiteľ bytu s rozlohou 50 metrov štvorcových zaplatí po novom 24,38 eura ročne, čo tvorí mesačné zvýšenie o 0,68 eura. Majiteľ prízemného rodinného domu s rozlohou 100 metrov štvorcových zaplatí po novom 40,04 eura ročne, čo je mesačne o 0,95 eura viac ako v roku 2023," uviedla pre TASR samospráva.



Poslanci mesta schválili aj zmeny poplatkov za komunálny odpad. Obyvatelia, žijúci v bytoch, zaplatia po novom namiesto doterajších 29,09 eura približne 50 eur za osobu na rok. V rodinných domoch od januára 2024 samospráva zavádza nový množstevný nevážený zber odpadu, ktorý má byť prípravou na množstvový vážený zber zmesového odpadu.



"Poplatok je odstupňovaný podľa počtu osôb v domácnosti, ktoré nádobu využívajú a podľa jej veľkosti. Je potrebné dodať, že k zvyšovaniu poplatkov by sme museli pristúpiť aj v prípade, že by sme nový systém nezavádzali," priblížilo mesto. Ak v domácnosti rodinného domu žije len jeden člen, využívajúci 110 litrovú nádobu, za odpad zaplatí ročne približne o 23 eur viac, v prípade dvojčlennej domácnosti nárast predstavuje asi 16 eur. Ak v rodinnom dome žijú tri osoby, členovia domácnosti pri jednom vývoze za štyri týždne spoločne zaplatia ročne o takmer 13 eur menej ako v roku 2023.



Mesto v rámci miestnych daní a poplatkov za odpad ustanovilo aj viaceré úľavy. V prípade komunálneho odpadu majú na zníženie poplatku nárok osoby študujúce a pracujúce mimo Lučenca či obyvatelia v hmotnej núdzi. Na zníženú daň za stavby, byty a garáže majú nárok seniori či ťažko zdravotne postihnuté osoby.