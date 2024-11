Lučenec počas Vianoc organizuje charitatívne akcie a zbierky

Lučenec 27. novembra (TASR) - Mesto Lučenec počas obdobia Vianoc organizuje spolu s partnermi viacero charitatívnych akcií a zbierok. Konať sa bude tradičný benefičný koncert, zbierka hračiek pre deti či krmiva pre tunajší psí útulok. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



V rámci vianočného obdobia vyhlásilo mestské komunitné centrum zbierku hračiek pre deti zo sociálne slabších rodín. Hračky je možné priniesť kedykoľvek počas pracovných dní od 7.30 do 15.30 h do priestorov komunitného centra na Námestí republiky.



Zamestnanci mestského úradu v Lučenci sa zapojili aj do iniciatívy #GivingTuesday, ktorá prepája neziskové organizácie, firmy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k darovaniu. Tento rok iniciatíva pripadá na 3. december, zamestnanci mesta v tento deň ľuďom bez domova odovzdajú v mestskej nocľahárni vyzbierané teplé ponožky, rukavice, šály či čiapky.



"Počas celého roka pomáhame zraniteľným skupinám obyvateľov, organizujeme napríklad zbierky šatstva, hračiek, školských potrieb. Obdobie Vianoc je však špecifické tým, že si o niečo viac otvárame srdcia, ďakujeme za to, čo máme, a delíme sa s tými, ktorým bolo v živote dopriate menej," uviedla primátorka Alexandra Pivková.



V mestskej tržnici sa bude 7. decembra konať aj Vianočný trh šikovných rúk, kde bude môcť verejnosť zakúpením originálnych darčekov podporiť miestne občianske združenia, sociálne zariadenia či lučenecké školy. Súčasťou trhu bude aj zbierka pre lučenecký útulok, ktorú samospráva pripravila spolu s miestnym odborom Živena Lučenec. Darovať bude možné granule, konzervy, piškóty, obojky, vôdzky, misky či deky.



V Lučenci sa bude konať aj tradičný benefičný vianočný koncert. V kine Apollo vystúpi 9. decembra slovenská kapela The Backwards, ktorá už dvakrát získala na medzinárodnom New York Beatlefeste prvenstvo za najvernejšiu interpretáciu skupiny The Beatles. "Výťažok z benefičného koncertu bude venovaný občianskemu združeniu Som človekom, ktoré sa venuje podpore rodín a detí s autizmom a inými zdravotnými znevýhodneniami," priblížila Baboľová.



Samospráva sa tento rok opäť zapája aj do iniciatívy Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, prostredníctvom ktorej môžu občania počas Vianoc potešiť seniorov v zariadeniach sociálnych služieb. Charitatívne a benefičné podujatia mesto zakončí 19. decembra v mestskej nocľahárni, kde sa bude klientom podávať vianočná kapustnica.