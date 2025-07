Lučenec pokračuje s odstraňovaním vrakov áut z ulíc mesta

Lučenec 14. júla (TASR) - Mesto Lučenec pokračuje s aktívnym odstraňovaním vrakov áut, ktoré dlhodobo zaberajú parkovacie miesta. Z ulíc mesta boli počas júla na záchytné parkovisko odtiahnuté dve nepojazdné vozidlá, ďalšie bude odtiahnuté v auguste. Samospráva o tom informovala na svojej oficiálnej webovej stránke.



Odstraňovanie vrakov áut z ulíc mesta realizuje lučenecká radnica prostredníctvom mestskej polície. Dôvodom je, že nepojazdné autá dlhodobo zaberajú parkovacie miesta, narúšajú tiež vzhľad verejných priestranstiev a predstavujú riziko pre životné prostredie. Dôležitou súčasťou procesu je podľa mesta komunikácia s majiteľmi áut, prvým krokom je dokumentácia vozidla.



„Mestská polícia zistí majiteľa vozidla a osloví ho s výzvou na odstránenie vraku obratom. Mestská polícia majiteľa tiež upozorní na to, že ak si svoju povinnosť nesplní, vrak odstráni mesto, no náklady bude od neho vymáhať,“ priblížila samospráva.



Ak majiteľ svoj vrak neodstráni, mestskí policajti zisťujú majiteľa komunikácie či parkoviska, kde je auto odstavené. Vozidlo je na určené parkovisko povinný presunúť správca cesty, samospráva so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, alebo vlastník nehnuteľnosti, ak nedal súhlas na odstránenie vozidla mestom. Lučenecká samospráva vraky áut umiestňuje na záchytné parkovisko, náklady vo výške 300 eur následne vymáha od majiteľa vozidla.



„V roku 2024 majitelia vrakov po upozornení hliadkou mestskej polície odstránili 11 vozidiel a v spolupráci so zazmluvneným partnerom boli odtiahnuté a umiestnené na záchytné parkovisko ďalšie dva vraky. Tento rok majitelia po výzvach mestskej polície odstránili 10 vrakov. V júli tohto roka boli odtiahnuté dve nepojazdné vozidlá a v auguste bude odtiahnuté ďalšie vozidlo,“ priblížilo mesto.



Samospráva vyzýva majiteľov nepojazdných áut bez platnej technickej a emisnej kontroly, aby ich odstránili z ulíc a parkovísk. Vraky áut stojace na verejných priestranstvách môžu obyvatelia Lučenca nahlasovať mestskej polícii alebo prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu.