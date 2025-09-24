< sekcia Regióny
Lučenec pokračuje v obnove komunikácií a chodníkov
Na obnovu miestnych komunikácií a chodníkov vyčlenila lučenecká samospráva v tomto roku takmer dva milióny eur, rekonštrukcie realizuje z úverových zdrojov a dotácií.
Autor TASR
Lučenec 24. septembra (TASR) - Mesto Lučenec aj počas jesene pokračuje v rozsiahlych úpravách miestnych komunikácií a chodníkov. Samospráva v tomto roku na obnovu ciest a chodníkov vyčlenila takmer dva milióny eur, aktuálne sa naďalej pracuje vo viacerých lokalitách. Radnica o tom informovala na svojej webovej stránke.
„Od začiatku nového školského roka obyvateľom na Ulici J. Szabóa slúži vynovená frekventovaná cesta a chodník. Okrem obyvateľov ju využívajú najmä deti a rodičia neďalekej základnej školy. Práce boli ukončené aj na Ulici Garbiarska-Barákova, kde sa počas leta stavebne upravil chodník,“ priblížilo mesto.
Stavebné práce aktuálne realizujú na časti Jókaiho ulice, kde obnovou prejde cesta, odstavné parkovacie plochy, chodníky, odvodnenie aj osvetlenie. Rekonštrukcia by mala byť dokončená do konca novembra. Obnovou v tomto období prechádzajú aj chodníky na Ulici J. Wolkra a Ulici Slovenskej republiky rád.
„Účastníkov cestnej premávky v predmetných lokalitách žiadame o zhovievavosť a predovšetkým rešpektovanie dočasného dopravného značenia počas stavebných prác. Obyvateľov, ktorých sa stavebné práce dotýkajú, prosíme o trpezlivosť a pochopenie,“ uviedla samospráva.
Na obnovu miestnych komunikácií a chodníkov vyčlenila lučenecká samospráva v tomto roku takmer dva milióny eur, rekonštrukcie realizuje z úverových zdrojov a dotácií. Väčšinu projektov už zrealizovali, počas jesene mesto plánuje rekonštrukciu chodníkov na Ulici Ľ. Podjavorinskej, Parašutistov, J. Kármána, Mieru a Mládežníckej ulici.
„Od začiatku nového školského roka obyvateľom na Ulici J. Szabóa slúži vynovená frekventovaná cesta a chodník. Okrem obyvateľov ju využívajú najmä deti a rodičia neďalekej základnej školy. Práce boli ukončené aj na Ulici Garbiarska-Barákova, kde sa počas leta stavebne upravil chodník,“ priblížilo mesto.
Stavebné práce aktuálne realizujú na časti Jókaiho ulice, kde obnovou prejde cesta, odstavné parkovacie plochy, chodníky, odvodnenie aj osvetlenie. Rekonštrukcia by mala byť dokončená do konca novembra. Obnovou v tomto období prechádzajú aj chodníky na Ulici J. Wolkra a Ulici Slovenskej republiky rád.
„Účastníkov cestnej premávky v predmetných lokalitách žiadame o zhovievavosť a predovšetkým rešpektovanie dočasného dopravného značenia počas stavebných prác. Obyvateľov, ktorých sa stavebné práce dotýkajú, prosíme o trpezlivosť a pochopenie,“ uviedla samospráva.
Na obnovu miestnych komunikácií a chodníkov vyčlenila lučenecká samospráva v tomto roku takmer dva milióny eur, rekonštrukcie realizuje z úverových zdrojov a dotácií. Väčšinu projektov už zrealizovali, počas jesene mesto plánuje rekonštrukciu chodníkov na Ulici Ľ. Podjavorinskej, Parašutistov, J. Kármána, Mieru a Mládežníckej ulici.