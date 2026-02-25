< sekcia Regióny
Lučenec pokračuje v revitalizácii zelene na Ulici M. Rázusa
V rámci výsadby na Ulici M. Rázusa samospráva vyžíva okrasné hrušky, ktoré sú podľa radnice vhodné do mestského prostredia.
Autor TASR
Lučenec 25. februára (TASR) - Lučenecká samospráva pokračuje v revitalizácii zelene na Ulici M. Rázusa, ktorá patrí k najfrekventovanejším v meste. Radnica na druhú etapu prác získala dotáciu takmer 20.000 eur, s prácami sa začne už v najbližších dňoch. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
S revitalizáciou zelene na jednej z najrušnejších ulíc v Lučenci začalo mesto ešte v roku 2024. V rámci prvej etapy za približne 50.000 eur boli realizované terénne a sadové úpravy na ploche 450 metrov štvorcových, v lokalite tiež pribudlo 77 nových ozdobných hrušiek. Na druhú etapu obnovy zelene radnica získala ďalších takmer 20.000 eur, projekt bude spolufinancovať sumou približne 13.600 eur.
„V rámci II. etapy budú realizované terénne a sadové úpravy v ďalšej časti ulice na zelenej ploche o celkovej rozlohe 234 štvorcových metrov. Po tom, čo bude pripravený terén a nastanú priaznivé poveternostné podmienky, bude vysadených 36 kusov okrasnej hrušky s obvodom desať až 12 centimetrov, výškou 2,5 až tri metre v koreňovom bale veľkosti 130 litrov,“ priblížila Baboľová.
V rámci výsadby na Ulici M. Rázusa samospráva vyžíva okrasné hrušky, ktoré sú podľa radnice vhodné do mestského prostredia. „Okrasná hruška je vhodná na výsadu do mestského prostredia. Je nenáročná, dobre znáša sucho aj znečistené ovzdušie. Vyniká bohatým jarným kvitnutím, ktoré je jedným z hlavných dôvodov výsadby v meste,“ doplnila Baboľová s tým, že v roku 2027 plánuje samospráva na ulici realizovať aj stavebné úpravy chodníka.
S revitalizáciou zelene na jednej z najrušnejších ulíc v Lučenci začalo mesto ešte v roku 2024. V rámci prvej etapy za približne 50.000 eur boli realizované terénne a sadové úpravy na ploche 450 metrov štvorcových, v lokalite tiež pribudlo 77 nových ozdobných hrušiek. Na druhú etapu obnovy zelene radnica získala ďalších takmer 20.000 eur, projekt bude spolufinancovať sumou približne 13.600 eur.
„V rámci II. etapy budú realizované terénne a sadové úpravy v ďalšej časti ulice na zelenej ploche o celkovej rozlohe 234 štvorcových metrov. Po tom, čo bude pripravený terén a nastanú priaznivé poveternostné podmienky, bude vysadených 36 kusov okrasnej hrušky s obvodom desať až 12 centimetrov, výškou 2,5 až tri metre v koreňovom bale veľkosti 130 litrov,“ priblížila Baboľová.
V rámci výsadby na Ulici M. Rázusa samospráva vyžíva okrasné hrušky, ktoré sú podľa radnice vhodné do mestského prostredia. „Okrasná hruška je vhodná na výsadu do mestského prostredia. Je nenáročná, dobre znáša sucho aj znečistené ovzdušie. Vyniká bohatým jarným kvitnutím, ktoré je jedným z hlavných dôvodov výsadby v meste,“ doplnila Baboľová s tým, že v roku 2027 plánuje samospráva na ulici realizovať aj stavebné úpravy chodníka.