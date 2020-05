Lučenec postupne otvára ihriská a dočasne zastavuje šitie rúšok

Lučenec 18. mája (TASR) – V súvislosti s uvoľňovaním opatrení voči šíreniu nového koronavírusu samospráva Lučenca postupne otvára detské ihriská a dočasne pozastavuje šitie rúšok na pracoviskách mesta. Informuje o tom na svojej oficiálnej stránke na sociálnej sieti.



„Prevádzková doba detských ihrísk bude z dôvodu dezinfekcie do odvolania stanovená od 12.00 do 20.00 h. Prosíme všetkých rodičov, aby naďalej dodržiavali opatrenia, ktoré sú platné. Ide najmä o nosenie rúšok a dezinfekciu rúk pred tým a po tom, ako sa dieťa hrá na detskom ihrisku,“ uviedla samospráva.



Ako na sociálnej sieti dodala primátorka Alexandra Pivková, ihriská a všetky ich dotykové plochy budú dezinfikovať na dennej báze, spravidla od rána do 12.00 h. „Rozhodli sme sa zakúpiť tri dezinfekčné stroje so spaľovacími motormi, vďaka ktorým pracovníci mesta stihnú denne dezinfikovať všetky detské ihriská. Tieto stroje je mesto schopné využiť aj na iné účely, počas jesene budú slúžiť aj ako fukáre na lístie,“ avizovala primátorka.



Podľa samosprávy v posledných dňoch rapídne klesol zo strany občanov záujem o rúška. „Rozdali sme ich bezplatne viac ako 8000 obyvateľom, ktorí o tieto ochranné prvky požiadali. Mesto disponuje ďalšími 3000 viacvrstvovými rúškami, ktoré je schopné distribuovať v prípade potreby,“ doplnila samospráva na sociálnej sieti.