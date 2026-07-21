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Lučenec pre nezrealizovanú obnovu okresného úradu odstupuje od zmluvy
Kúpnu zmluvu týkajúcu sa budovy na Námestí republiky uzavrela lučenecká samospráva s ministerstvom v lete 2017.
Autor TASR
Lučenec 21. júla (TASR) - Mesto Lučenec odstupuje od kúpnej zmluvy, ktorou Ministerstvo vnútra (MV) SR získalo spoluvlastnícky podiel na administratívnej budove na Námestí republiky. Objekt, ktorý je sídlom Okresného úradu (OÚ) Lučenec, mal rezort vnútra zrekonštruovať, k čomu však za takmer desaťročie nedošlo. Samospráva je pripravená s ministerstvom ďalej rokovať, očakáva však konkrétne záväzné kroky. Rezort vnútra reaguje, že rekonštrukciu sídla úradu považuje naďalej za aktuálny investičný zámer.
Kúpnu zmluvu týkajúcu sa budovy na Námestí republiky uzavrela lučenecká samospráva s ministerstvom v lete 2017. Zmluva rezortu vnútra poskytovala spoluvlastnícky podiel na objekte, ktorý bol v majetku mesta, cieľom bolo, aby v budove po rekonštrukcii vznikla spoločná úradovňa mestského a okresného úradu. MV si v roku 2022 nechalo vypracovať projektovú dokumentáciu za približne 290.000 eur, v stanovisku pre TASR v roku 2024 avizovalo, že tender na stavebné práce plánuje vyhlásiť v danom roku.
K rekonštrukcii sídla OÚ v Lučenci však doposiaľ nedošlo, samospráva sa preto rozhodla od kúpnej zmluvy odstúpiť. Rozhodnutie odobrilo koncom júna i mestské zastupiteľstvo, dôvodom má byť nesplnenie zmluvného záväzku zo strany rezortu vnútra.
„Ministerstvo má k dispozícii projektovú dokumentáciu a aj aktuálne stále platné stavebné povolenie. Napriek tomu sa rekonštrukcia neuskutočnila. Ak by mesto nevyužilo svoje právo odstúpiť od zmluvy v lehote do 3. augusta 2026, toto právo by zaniklo. To znamená, že 60-percentný vlastnícky podiel, ktorý mesto previedlo na ministerstvo za symbolické euro, by ostal vo vlastníctve ministerstva a mesto by nemalo žiadne záruky, že ministerstvo objekt zrekonštruuje tak, ako bolo zmluvne dohodnuté,“ uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
Rezort vnútra v stanovisku pre TASR skonštatoval, že po doručení odstúpenia od zmluvy dôsledne posúdi jeho právne aj vecné dôsledky. Ministerstvo tvrdí, že v súvislosti s prípravou rekonštrukcie sídla OÚ Lučenec boli vykonané viaceré kroky smerujúce k jej realizácii, a preto bude posudzovať právne otázky, či boli splnené podmienky vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy.
„V roku 2024 bol projekt zaradený medzi pripravované investičné zámery v oblasti energetickej efektívnosti. K jeho realizácii však v danom období nedošlo z dôvodu obmedzených finančných možností štátneho rozpočtu. Projekt bol následne zaradený aj do plánu verejného obstarávania na rok 2025. V tom čase však nebolo možné využiť financovanie z európskych zdrojov, keďže právoplatné stavebné povolenie bolo vydané až 26. augusta 2024, čím projekt nespĺňal podmienky relevantných výziev,“ vysvetlil hovorca MV Matej Neumann.
Komplexnú rekonštrukciu sídla OÚ Lučenec ministerstvo naďalej považuje za aktuálny investičných zámer, náklady odhaduje na vyše 10 miliónov eur. Poznamenáva však, že realizácia projektu je podmienená zabezpečením potrebných finančných zdrojov. Tvrdí tiež, že s lučeneckou samosprávou je pripravené ďalej komunikovať a hľadať riešenie, ktoré v meste zabezpečí riadne fungovanie štátnej správy.
Otvorená ďalšej diskusii je aj lučenecká radnica, očakáva však konkrétne právne záväzné kroky, ktoré preukážu reálnu pripravenosť ministerstva zabezpečiť rekonštrukciu objektu. „Cieľom mesta nikdy nebolo zmluvu ukončiť, ale dosiahnuť obnovu budovy a vytvorenie spoločnej úradovne, ktorá bola hlavným dôvodom jej predaja za symbolickú cenu. Zároveň však mesto má povinnosť nakladať a hospodáriť s majetkom hospodárne, účelne a tento majetok ochraňovať,“ skonštatovala hovorkyňa Lučenca.
Kúpnu zmluvu týkajúcu sa budovy na Námestí republiky uzavrela lučenecká samospráva s ministerstvom v lete 2017. Zmluva rezortu vnútra poskytovala spoluvlastnícky podiel na objekte, ktorý bol v majetku mesta, cieľom bolo, aby v budove po rekonštrukcii vznikla spoločná úradovňa mestského a okresného úradu. MV si v roku 2022 nechalo vypracovať projektovú dokumentáciu za približne 290.000 eur, v stanovisku pre TASR v roku 2024 avizovalo, že tender na stavebné práce plánuje vyhlásiť v danom roku.
K rekonštrukcii sídla OÚ v Lučenci však doposiaľ nedošlo, samospráva sa preto rozhodla od kúpnej zmluvy odstúpiť. Rozhodnutie odobrilo koncom júna i mestské zastupiteľstvo, dôvodom má byť nesplnenie zmluvného záväzku zo strany rezortu vnútra.
„Ministerstvo má k dispozícii projektovú dokumentáciu a aj aktuálne stále platné stavebné povolenie. Napriek tomu sa rekonštrukcia neuskutočnila. Ak by mesto nevyužilo svoje právo odstúpiť od zmluvy v lehote do 3. augusta 2026, toto právo by zaniklo. To znamená, že 60-percentný vlastnícky podiel, ktorý mesto previedlo na ministerstvo za symbolické euro, by ostal vo vlastníctve ministerstva a mesto by nemalo žiadne záruky, že ministerstvo objekt zrekonštruuje tak, ako bolo zmluvne dohodnuté,“ uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
Rezort vnútra v stanovisku pre TASR skonštatoval, že po doručení odstúpenia od zmluvy dôsledne posúdi jeho právne aj vecné dôsledky. Ministerstvo tvrdí, že v súvislosti s prípravou rekonštrukcie sídla OÚ Lučenec boli vykonané viaceré kroky smerujúce k jej realizácii, a preto bude posudzovať právne otázky, či boli splnené podmienky vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy.
„V roku 2024 bol projekt zaradený medzi pripravované investičné zámery v oblasti energetickej efektívnosti. K jeho realizácii však v danom období nedošlo z dôvodu obmedzených finančných možností štátneho rozpočtu. Projekt bol následne zaradený aj do plánu verejného obstarávania na rok 2025. V tom čase však nebolo možné využiť financovanie z európskych zdrojov, keďže právoplatné stavebné povolenie bolo vydané až 26. augusta 2024, čím projekt nespĺňal podmienky relevantných výziev,“ vysvetlil hovorca MV Matej Neumann.
Komplexnú rekonštrukciu sídla OÚ Lučenec ministerstvo naďalej považuje za aktuálny investičných zámer, náklady odhaduje na vyše 10 miliónov eur. Poznamenáva však, že realizácia projektu je podmienená zabezpečením potrebných finančných zdrojov. Tvrdí tiež, že s lučeneckou samosprávou je pripravené ďalej komunikovať a hľadať riešenie, ktoré v meste zabezpečí riadne fungovanie štátnej správy.
Otvorená ďalšej diskusii je aj lučenecká radnica, očakáva však konkrétne právne záväzné kroky, ktoré preukážu reálnu pripravenosť ministerstva zabezpečiť rekonštrukciu objektu. „Cieľom mesta nikdy nebolo zmluvu ukončiť, ale dosiahnuť obnovu budovy a vytvorenie spoločnej úradovne, ktorá bola hlavným dôvodom jej predaja za symbolickú cenu. Zároveň však mesto má povinnosť nakladať a hospodáriť s majetkom hospodárne, účelne a tento majetok ochraňovať,“ skonštatovala hovorkyňa Lučenca.