Lučenec pre šetrenie energiami zavádza prácu z domu, zatvára i divadlo

Lučenec 30. septembra (TASR) – Mesto Lučenec v súvislosti s aktuálnou energetickou krízou pozastavuje prevádzku Divadla B. S. Timravy a postupne znižuje počet aktívnych svietidiel verejného osvetlenia. Samospráva tiež od októbra zavádza na mestskom úrade každý piatok prácu z domu. TASR o tom informoval hovorca mesta Andrej Barančok.



Samospráva v snahe šetriť energiami pristúpila k postupnému znižovaniu počtu aktívnych svietidiel na energeticky náročných uliciach o 50 percent. Vypínanie osvetlenia koordinuje tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť obyvateľov či prevádzka mestského kamerového systému. "Pri spotrebe elektrickej energie je spotreba na verejné osvetlenie prevládajúcou zložkou a tvorí až 54 percent plánovanej spotreby," skonštatoval Barančok.



Až do odvolania mesto pozastavuje prevádzku Divadla B. S. Timravy, kultúrne podujatia budú presunuté do kina Apollo. Šetriaci režim mesto zaviedlo aj na zimnom a letnom štadióne, opatrenia však nemajú mať dosah na športové aktivity mládeže či verejnosti.



V rámci šetriacich opatrení budú zamestnanci Mestského úradu v Lučenci pracovať od októbra každý piatok z domu. "Rovnako sme prijali aj zákaz používania klimatizačných jednotiek a malých elektrospotrebičov na pracovisku mestského úradu. Z prijatých krátkodobých opatrení do konca roka 2022 mesto očakáva úspory v plánovaných spotrebách v celkovej výške 121.000 eur," dodal Barančok.



Samospráva v súvislosti s energetickou krízou pripravila i pomoc pre obyvateľov mesta. Prostredníctvom mestských lesov verejnosti umožní bezplatne si nachystať palivové drevo v množstve dva kubické metre. Seniorom a zdravotne postihnutým obyvateľom zabezpečí dovoz palivového dreva mesto.



"Prostredníctvom týchto opatrení chceme pomôcť našim obyvateľom a využiť aj možnosti našich mestských lesov. Ak to bude potrebné, mesto je pripravené prijať aj ďalšie opatrenia na pomoc svojim obyvateľom, ktoré budú reagovať na nepriaznivú situáciu s cenami energií," uviedla primátorka Lučenca Alexandra Pivková.



Mesto Lučenec minulo v roku 2021 na elektrickú energiu takmer 285.000 eur, predpokladané náklady samosprávy na tento rok predstavujú približne 430.000 eur. Výraznejšie zdražovanie očakáva radnica pri cenách plynu. Kým v roku 2021 zaplatilo za plyn asi 145.500 eur, tento rok sa náklady môžu vyšplhať na viac ako 720.000 eur.