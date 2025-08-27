< sekcia Regióny
Lučenec pre výskyt žltačky v okrese dezinfikuje verejné priestranstvá
Dezinfekciu samospráva vykonáva na miestach so zvýšeným pohybom ľudí.

Lučenec 27. augusta (TASR) - Lučenecká samospráva začala pre výskyt vírusovej hepatitídy typu A (VHA) v okrese s intenzívnou dezinfekciou verejných priestranstiev. Opatrenie má prispieť k zníženiu rizika šírenia ochorenia, prípady nákazy v rámci mesta zatiaľ zaznamenané neboli. Radnica o tom informovala na svojej webovej stránke.
Dezinfekciu samospráva vykonáva na miestach so zvýšeným pohybom ľudí. Ide napríklad o detské ihriská, zastávky mestskej hromadnej dopravy, námestie a jeho okolie či priestor v okolí pošty. „Bezpečnosť obyvateľov je pre nás prvoradá. Preto sme prijali okamžité opatrenia a zabezpečili dezinfekciu priestorov, ktoré sú najviac využívané. Prosíme obyvateľov o spoluprácu a dodržiavanie základných hygienických pravidiel,“ uviedla primátorka mesta Alexandra Pivková.
Samospráva tiež vyzýva obyvateľov na zvýšenú opatrnosť, dôkladné umývanie rúk po použití toalety, po príchode domov a pred jedlom. Rodičov tiež žiada o zvýšený dohľad nad deťmi pri hraní na verejných priestranstvách.
Nárast prípadov žltačky typu A v regióne hygienici evidujú od začiatku leta. Prvé prípady sa vyskytli vo Fiľakove a okolí, ochorenie malo byť do regiónu dovezené zo zahraničia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Lučenci v súčasnosti eviduje aktívne ohniská v obciach Dobroč, Šíd, Radzovce, Šávoľ a Podrečany a vo Fiľakove. V samotnom Lučenci prípady ochorenia zatiaľ zaznamenané neboli.
Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.
