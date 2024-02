Lučenec presťahoval do budovy okresného úradu ďalšie oddelenia MsÚ

Lučenec 8. februára (TASR) - Mesto Lučenec v uplynulom období presťahovalo do budovy Okresného úradu (OÚ) Lučenec na Námestí republiky ďalšie oddelenia mestského úradu (MsÚ). Sťahovanie samosprávy bude pokračovať v polovici februára do priestorov na Fiľakovskej ceste. Mesto o tom informovalo na svojej oficiálnej webovej stránke.



Na prvé poschodie OÚ v Lučenci bolo presťahované oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, aj oddelenie stavebného poriadku MsÚ Lučenec. "Na prízemie tejto budovy už bolo presťahované a občanom je k dispozícii klientske centrum, a teda kancelária prvého kontaktu, podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, osvedčovanie listín, dane, poplatky či terénni pracovníci," priblížila samospráva.



Mesto Lučenec mení svoje sídlo po viac ako dvoch desaťročiach. Administratívnu budovu v centre mesta, v ktorej úrad dlhodobo fungoval, vlastní Univerzita Komenského v Bratislave. Pre potrebu financií na iné účely sa univerzita budovu rozhodla predať. MsÚ Lučenec bude po novom sídliť v dvoch lokalitách. Časť oddelení sa bude nachádzať v budove OÚ Lučenec, ktorú vlastní Ministerstvo vnútra SR a samospráva. Pre nevyhovujúci stav ostatných priestorov tu však nie je možné presunúť celý úrad.



"Z uvedeného dôvodu budú ostatné oddelenia presťahované do prenajatej budovy na adrese Fiľakovská cesta 287. V sťahovaní pokračujeme v polovici februára," dodalo mesto. Samospráva sťahovanie zabezpečuje za plnej prevádzky mestského úradu, verejnosť preto žiada o trpezlivosť a pochopenie.



Dlhodobým cieľom štátnej správy a miestnej samosprávy je vytvoriť v priestoroch OÚ Lučenec spoločnú úradovňu mestského a okresného úradu, predchádzať má tomu komplexná obnova budovy. Rezort vnútra v súčasnosti pripravuje projekt jej rekonštrukcie, verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác chce vyhlásiť počas tohto roka.