Lučenec preveril zásah polície pri incidente, kde napadli aktivistu
Autor TASR
Lučenec 27. augusta (TASR) - Lučenecká samospráva preverila zásah mestskej polície (MsP) pri incidente, počas ktorého na verejnom podujatí napadli aktivistu Martina Landla z Občianskej iniciatívy Lučenec. Podľa obete sa mal mestský policajt na mieste zvítať s jedným z útočníkov, podľa stanoviska radnice išlo o gesto smerujúce k upokojeniu situácie.
Samospráva na svojej webovej stránke uviedla, že vykonala podrobné preverenie zásahu MsP, vyhodnotila zásah a činnosť hliadky na mieste incidentu a prijala interné opatrenia, ktoré už boli sčasti realizované.
„Mestský policajt prijal po príchode na miesto podanie ruky z dôvodu upokojenia situácie, pričom nemal v danej chvíli vedomosť, či ide o poškodenú, podozrivú, alebo nezainteresovanú osobu, a teda nešlo o prejav spolupatričnosti s akoukoľvek dotknutou osobou,“ uviedla radnica.
K incidentu v Lučenci došlo 21. augusta na Námestí republiky počas Lučeneckého hodovania. Pri jednom zo stolov sedela skupina mužov, ktorá mala podľa Landla na verejnom podujatí hajlovať. Keď ich aktivista upozornil na to, že takéto správanie je nevhodné, muži ho začali slovne napádať a vyhrážať sa mu. Fyzickej potýčke zabránili viacerí aktivistu bránici občania a na miesto bola privolaná štátna aj mestská polícia.
Policajti podľa Landla po príchode na miesto nevykonávali žiadne úkony smerujúce k stotožneniu osôb, ktoré sa protiprávneho konania mali dopustiť, preto sa ich pokúsil vyfotografovať. Vtedy ho dvaja muži fyzicky napadli údermi do hrude. Podľa obete sa navyše jeden z mestských policajtov po príchode na miesto incidentu privítal s agresívnym útočníkom úsmevom a podaním ruky.
V súvislosti s incidentom polícia začala dve trestné stíhania, a to vo veci prečinu výtržníctva a tiež vo veci prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici vo svojom stanovisku skonštatovalo, že hliadky na mieste postupovali profesionálne, objektívne a v súlade so zákonom, postup zasahujúcich policajtov napriek tomu preveria.
Lučenecká samospráva už skôr incident na Námestí republiky odsúdila. „Mesto Lučenec vyjadruje plnú podporu všetkým, ktorí sa postavili proti prejavom fašizmu, extrémizmu a nenávisti,“ uviedla radnica.
