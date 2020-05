Lučenecká primátorka a poslanci venujú časť príjmov občanom v núdzi

Lučenec 4. mája (TASR) – Primátorka Lučenca Alexandra Pivková a poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) venujú časť svojich príjmov obyvateľom mesta v nepriaznivej situácii. Deklarovali to na zasadnutí MsZ koncom apríla.



„Myslím si, že je veľmi dôležité prejaviť solidaritu s tými, ktorí sú poznačení touto pandémiou po stránke zdravotnej, alebo ich to zasiahlo po stránke finančnej tak, že z nariadenia štátu nemôžu vykonávať činnosti, ktoré im zabezpečujú príjem. Preto som sa rozhodla v mesiacoch marec a apríl na toto reagovať a prispieť určitou sumou takýmto najzraniteľnejším skupinám,“ povedala primátorka.



Zároveň sa poďakovala poslancom, ktorí sa rozhodli venovať jednomesačnú odmenu na pomoc zdravotníctvu v Lučenci. Dodala tiež, že mesto navrhlo zriadiť fond pomoci pre všetkých občanov.



„Som rada, že komisia regionálneho rozvoja tento návrh podporila. Kritériá budeme tvoriť spoločne tak, aby sme boli transparentní a pomoc smerovala k ľuďom, ktorí to potrebujú. Číslo účtu, na ktorý bude možné prispievať, bude bezodkladne zverejnené,“ zakončila Pivková.