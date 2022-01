Prioritou samosprávy Lučenca bude v roku 2022 výstavba plavárne

Lučenec 3. januára (TASR) – Samospráva Lučenca má v roku 2022 naplánovaných viacero investičných projektov, prioritou však bude niekoľko rokov pripravovaná výstavba plavárne. Pre TASR to uviedla primátorka mesta Alexandra Pivková.



"Momentálne prepracovávame realizačný projekt plavárne a zároveň máme vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa tejto stavby. Boli by sme veľmi radi, keby sme to mali na jar ukončené," priblížila Pivková. Ako dodala, predpokladaný rozpočet projektu aktuálne prevyšuje sumu päť miliónov eur, samospráva naň získala i dotáciu z Fondu na podporu športu, a to vo výške 1,5 milióna eur.



Mesto Lučenec bude v roku 2022 hospodáriť s rozpočtom vo výške takmer 33 miliónov eur, viac ako tri milióny vyčlenilo na rekonštrukciu miestnych komunikácií. V rámci investícií plánuje tiež rekonštrukciu nájomných bytov na Rapovskej križovatke či vybudovanie terasovitého prístupu k vode v mestskom parku. Dokončiť chce i výstavbu atletického štadióna a dvojicu cyklotrás do Vidinej a Haliče, ku ktorým by mala pribudnúť cyklotrasa na Lermontovej ulici spájajúca autobusovú stanicu so železničnou.



Vedenie mesta sa chce aj v roku 2022 uchádzať o finančné prostriedky z externých zdrojov, pripravených má na tento účel viacero projektov. Patrí medzi ne napríklad vybudovanie domu seniorov, výstavba detského ihriska pri vodnej nádrži Ľadovo či rekonštrukcia materskej školy na Partizánskej ulici.



"Rozpracovaný máme aj projekt rekonštrukcie budovy okresného úradu, kde by sme sa radi sťahovali. Máme tam pripravený koncept spoločnej úradovne štátnej správy a samosprávy," dodala Pivková.