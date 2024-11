Lučenec pripravuje obnovu mestského parku

Na snímke z 19. novembra 2024 mestský park v Lučenci. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Lučenec 24. novembra (TASR) - Mesto Lučenec sa plánuje v najbližšom období zamerať na prípravu revitalizácie mestského parku, ktorý je od roku 2021 národnou kultúrnou pamiatkou. Prvým krokom jeho postupnej obnovy bude spracovanie prípravnej dokumentácie v rozsahu inventarizácie drevín. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.Mestský park v Lučenci má rozlohu 17 hektárov a nachádza sa v ňom približne 4500 stromov." priblížila Baboľová.V minulosti sa v lučeneckom mestskom parku nachádzala drevená člnkáreň s reštauráciou či vojenská plaváreň, na hrádzi Tuhárskeho potoka zas bolo v roku 1936 vybudované prírodné kúpalisko Strand. V centrálnej časti parku sa nachádza aj pamätník padlých v roku 1919 počas bojov proti armáde Maďarskej republiky rád, jeho autorom je štábny kapitán Alois Vrtíšek.Mesto Lučenec zabezpečuje celoročnú starostlivosť o mestský park, ktorá spočíva v údržbe zelene a drevín, výsadbe či kosení. Cieľom samosprávy na najbližšie obdobie je príprava revitalizácie parku a vypracovanie potrebnej dokumentácie. Prvým krokom bude spracovanie prípravnej dokumentácie v rozsahu inventarizácie drevín s posúdením zdravotného stavu, perspektívy drevín a s návrhom zásahov. Na tento účel mesto získalo od štátu dotáciu vo výške 6000 eur.priblížila Baboľová.Samospráva v súčasnosti pracuje aj na obnove prítoku vody do mestského parku a umelého jazera. Privádzací systém dlhý 1,5 kilometra sa začína v lokalite takzvaného Parného mlyna a vedie cez Tuhársky potok popod zimný štadión do otvorených rigolov priamo v parku. "dodala hovorkyňa mesta s tým, že v budúcom roku bude v mestskom parku vymenené aj verejné osvetlenie.Mestský park v Lučenci v súčasnosti slúži obyvateľom a návštevníkom mesta na rôzne voľnočasové aktivity. Jeho súčasťou je náučný chodník s informačnými tabuľami, detské ihrisko Strand, schodisko s prístupom do vody na mieste niekdajšieho prírodného kúpaliska, workoutové ihrisko, inline dráha, reštaurácia či minizoo.doplnila Baboľová s tým, že okrem toho je mestský park najmä počas letných mesiacov dejiskom rôznych podujatí.