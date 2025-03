Lučenec pripravuje revitalizáciu vnútrobloku na sídlisku Rúbanisko II

Lučenec 28. marca (TASR) - Mesto Lučenec pripravuje projekt revitalizácie vnútrobloku na sídlisku Rúbanisko II. Jej súčasťou má byť obnova chodníkov, ale tiež viaceré vodozádržné a zelené opatrenia, na realizáciu prác chce mesto získať z európskych zdrojov približne 1,2 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Rúbanisko II patrí medzi hlavné sídliská v Lučenci, revitalizácia verejného priestoru medzi obytnými a polyfunkčnými budovami má zvýšiť komfort obyvateľov a tiež kvalitu životného prostredia. Projekt by tiež reagoval na súčasnú zmenu klímy a prispel k ochrane územia pred povodňami.



„Územie je tvorené rozsiahlymi zelenými plochami, na ktorých sa nachádzajú detské ihriská, materská škola a množstvo chodníkov, ktoré sú obyvateľmi využívané na prechádzky. Revitalizáciou chceme zvýšiť funkčnosť priestoru a jeho estetickosť, skvalitniť ho, priniesť vyšší štandard a zároveň prispieť k ochrane pred extrémnymi klimatickými vplyvmi a výkyvmi počasia,“ uviedla primátorka mesta Alexandra Pivková.



Súčasťou revitalizácie vnútrobloku by mala byť úprava peších ťahov a ich povrchov či zmena odtokových pomerov. Samospráva počíta aj s vytvorením vsakovacích vegetačných pásov, dažďových záhrad či úpravou zelene a novým mobiliárom. Realizácia vodozádržných oparení má okrem iného vyriešiť aj problém so zaplavovaním chodníkov a iných plôch, ku ktorému dochádza po silných dažďoch.



„Na celom území budú odstránené existujúce chodníky, vrátane podkladných betónových vodonepriepustných vrstiev. Chodníky budú nahradené v celom rozsahu novou eko dlažbou, ktorá umožní čiastočné prirodzené vsakovanie zrážkových vôd. Nevyužívané betónové spevnené plochy budú zrušené a zatrávnené,“ dodala Pivková.