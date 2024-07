Lučenec rieši krízovú situáciu s odpadmi, zber zabezpečí už od augusta

Lučenec 29. júla (TASR) - Mesto Lučenec bude služby v oblasti odpadového hospodárstva zabezpečovať vo vlastnej réžii už od začiatku augusta, čo je o niekoľko mesiacov skôr, ako predpokladalo. Spoločnosť Kosit West sa mala o zber odpadu starať do konca októbra, skončí však už koncom júla. Samospráva vzniknutú situáciu označuje za krízovú, firma tvrdí, že nemala inú možnosť.



Spoločnosť Kosit West mala v Lučenci na starosti služby v oblasti odpadového hospodárstva od augusta 2023 na základe výsledkov verejného obstarávania. Keďže firma pre chýbajúce povolenie nespustila prevádzku zberného dvora, čím porušila zmluvné podmienky, poslanci mesta Lučenec rozhodli o vypovedaní zmluvy. Spoločnosť mala služby v odpadovom hospodárstve zabezpečovať do konca októbra, zber odpadu malo následne realizovať mesto vo vlastnej réžii. Ako však informovala samospráva na svojej oficiálnej webovej stránke, firma začiatkom mesiaca mestu oznámila, že skončí už koncom júla.



"Náhle vzniknutú a neočakávanú situáciu môžeme nazvať krízovou. Napriek tomu, že podľa pôvodného plánu sme na prípravu služieb mali mať podstatne viac času, vzniknutú situáciu riešime a robíme všetko pre to, aby služby boli zabezpečené tak, aby občan zmenu nepocítil. V týchto dňoch doťahujeme posledné právne úkony, aby sme boli administratívne, technicky a personálne pripravení v súlade s legislatívou. Občania sa nemusia obávať, služby sú a budú plynule zabezpečované naďalej," skonštatovala primátorka Lučenca Alexandra Pivková.



Spoločnosť Kosit West v stanovisku pre TASR uviedla, že z dôvodu krokov, ktoré jej reálne znemožnili ďalšie poskytovanie služieb, nemala inú možnosť, ako ukončiť zmluvu s mestom k 31. júlu. "V tejto súvislosti spoločnosť zvažuje právne kroky na ochranu svojich záujmov," dodala vedúca oddelenia marketingu a PR spoločnosti Slavomíra Brzová.



Mesto v súvislosti so zabezpečením služieb v odpadovom hospodárstve vo vlastnej réžii už vytvorilo 12 pracovných miest a zamestná vodičov, manipulantov a dispečera, ktorí pôsobili v spoločnosti Kosit West. Na starosti budú mať zber zmesového odpadu, zber triedeného odpadu a jeho následné spracovanie bude zabezpečovať spoločnosť Brantner Gemer.



Samospráva ubezpečuje občanov, že krízovej situácii venuje maximálnu pozornosť. Pri prechode služieb v odpadovom hospodárstve od začiatku augusta žiada verejnosť o trpezlivosť a porozumenie.