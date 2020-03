Lučenec ruší všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia

Lučenec 10. marca (TASR) – Všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia organizované samosprávou Lučenca sú pre nový koronavírus na základe rozhodnutia krízového štábu mesta zrušené. Nariadenie vstúpilo do platnosti v utorok a potrvá minimálne 14 dní. Informoval o tom Andrej Barančok, poverený externou komunikáciou mesta Lučenec.



„Z preventívnych dôvodov a aktuálnej situácie sa rušia všetky filmové a divadelné predstavenia v kine Apollo, ako aj podujatia v synagóge a radnici až do odvolania. Športové podujatia organizované športovými klubmi, zväzmi a inými organizáciami v priestoroch patriacich do správy mestskej spoločnosti Spool sú taktiež zakázané,“ konkretizoval Barančok.



Dodal, že mesto zároveň vydáva zákaz pre svojich zamestnancov zúčastniť sa na akýchkoľvek školeniach, prednáškach či seminároch. Ruší i zasadnutia, na ktorých sa zhromažďuje väčší počet osôb, a vydáva zákaz návštev v ubytovni na sídlisku Rúbanisko II.



Ako pokračovala primátorka Alexandra Pivková, nie je dôvod na paniku, ale je dôležité konať preventívne. „Krízový štáb mesta na dennej báze sleduje a vyhodnocuje aktuálne dianie na území Slovenska a v prípade potreby je pripravený prijať ďalšie opatrenia na elimináciu rizika,“ povedala Pivková.