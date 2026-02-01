< sekcia Regióny
Lučenec s Budapešťou spája od 1. februára nová priama autobusová linka
Autor TASR
Banská Bystrica 1. februára (TASR) - Lučenec s Budapešťou spája od nedele nová priama autobusová linka maďarského národného dopravcu. Premávať bude na trase Budapešť, Salgótarján, Fiľakovo a Lučenec. TASR o tom informovala vedúca útvaru marketingu a komunikácie Integrovaného dopravného systému (IDS) Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.
Dodala, že nové spojenie zjednoduší život obyvateľom južných okresov BBSK, ktorí dochádzajú za prácou, štúdiom alebo cestujú za turistikou. „Budapešť sa tak pre cestujúcich z Novohradu stane dostupnejšou bez nutnosti prestupovania,“ zdôraznila.
Autobusy novej linky obslúžia aj zastávky Fiľakovské Kováče, Fiľakovo (pošta a autobusová stanica), Biskupice, Radzovce a Šiatorská Bukovinka. „Na slovenskom území slúži linka výhradne na medzinárodnú prepravu, zatiaľ čo v Maďarsku ju možno využiť aj na vnútroštátne cesty,“ spresnila Štepáneková.
Ako uviedla, tento krok je výsledkom spolupráce Banskobystrického kraja a IDS BBSK s maďarskými partnermi. Podľa nej nadväzuje na strategický cieľ prepájať regióny nielen so susednými krajmi, ale aj so štátmi. „Po minuloročnom spustení liniek IDS BBSK do Salgótarjánu a Ceredu je priame spojenie s Budapešťou prirodzeným a kľúčovým krokom. Vďaka spolupráci s Novohradskou župou a národným dopravcom odstraňujeme ďalšiu bariéru v mobilite občanov,“ povedal predseda BBSK Ondrej Lunter.
Krajský poslanec za okres Lučenec Péter Csúsz doplnil, že pre obyvateľov Lučeneckého okresu je toto spojenie dôležité. Podľa neho to bude uľahčenie každodenného života študentov, rodín a pracujúcich. „Priame prepojenie s Budapešťou tiež otvára dvere k ďalšiemu rozvoju turizmu a ekonomiky v našom regióne,“ podotkol.
Podrobný cestovný poriadok novej linky medzi Lučencom a Budapešťou nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke IDS BBSK.
