Lučenec sa do Európskeho týždňa mobility zapája sériou podujatí
Lučenec 17. septembra (TASR) - Lučenecká samospráva sa v spolupráci s Europe Direct Lučenec i tento rok zapája do Európskeho týždňa mobility. Radnica pripravila sériu podujatí, ktorých cieľom je podporiť zdravý životný štýl, športové aktivity a ekologické formy dopravy. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
Týždeň športu a mobility v Lučenci odštartoval v pondelok (15. 9.) detským behom a nočným behom ulicami mesta, do ktorého sa zapojilo vyše 370 bežcov. V stredu séria pokračuje na dvoch lučeneckých základných školách besedou s národným cyklokoordinátorom z rezortu dopravy Petrom Klučkom.
V sobotu (20. 9.) sa v centre Lučenca uskutoční piaty ročník podujatia 1000 Pull Up Challenge, ktoré prepája šport a benefičnú pomoc. Za každý vykonaný zhyb počas šesť hodín trvajúceho podujatia organizátori venujú 0,10 eura na liečbu dievčaťa so závažným ochorením.
Sériu podujatí v rámci Európskeho týždňa mobility v Lučenci ukončí v pondelok (22. 9.) Deň bez áut. V mestskom parku, mestských ovocných sadoch a pri vodnej nádrži Ľadovo bude pripravený program zameraný na vzdelávacie aktivity a propagáciu výhod ekologických foriem dopravy. Obyvatelia mesta budú tiež v tento deň môcť zdarma využiť mestskú hromadnú dopravu (MHD).
„Každoročne sa v tomto týždni snažíme motivovať obyvateľov, aby namiesto áut využívali MDH, chodili pešo alebo jazdili na bicykli. Lučenec je na to ako stvorený, nemáme kopcovité terény ani veľmi veľkú rozlohu, preto je práve MHD či bicykel tým najvhodnejším dopravným prostriedkom. Musíme viesť mladých ľudí k pohybu a športu, aby na bicykli nadobudli istotu a obľúbili si udržateľnejšie formy dopravy,“ uviedol viceprimátor Lučenca Pavol Baculík.
