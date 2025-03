Lučenec pre slintačku prijal opatrenia v minizoo v mestskom parku

Lučenec 27. marca (TASR) - Lučenecká samospráva prijala v súvislosti s výskytom slintačky a krívačky na Slovensku preventívne opatrenia v minizoo, ktorá sa nachádza v mestskom parku. Pri vstupe umiestnili dezinfekčnú rohož, obmedzený bol aj prístup osôb, ktoré môžu k zvieratám vstupovať. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



„Mesto prijalo preventívne opatrenia, medzi ktoré patrí obmedzenie akéhokoľvek presunu zvierat, zabezpečenie priebežnej dezinfekcie umiestnením dezinfekčnej rohože pri vstupe do minizoo, vyznačenie zákazu kŕmenia a kontaktu so zvieratami informačnou tabuľou pre verejnosť či ohradenie plotu textíliou, aby nebol umožnený priamy kontakt so zvieratami,“ priblížila hovorkyňa.



Samospráva dodáva, že osoby zabezpečujúce starostlivosť o zvieratá boli podrobne poučené o opatreniach a situácii v súvislosti s výskytom ochorenia. Vstup pracovníkov medzi zvieratá bol pritom obmedzený na minimum. „Postup a prijaté opatrenia boli konzultované s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Lučenec,“ dodala Baboľová.



Minizoo v lučeneckom mestskom parku sa nachádza v jeho centrálnej časti. Vo vyhradenom priestore tu žije viacero zvierat, medzi nimi aj kozy, lamy či vtáky emu. V okolí minizoo sa po parku voľne pohybujú labute a kačky.