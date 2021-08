Lučenecké samosprávy diskutovali o riešení nízkej miery zaočkovanosti

Lučenec 20. augusta (TASR) – Na pôde Lučenca sa vo štvrtok uskutočnilo stretnutie zástupcov samospráv z Lučeneckého okresu, na ktorom spoločne diskutovali o nízkej miere zaočkovanosti obyvateľstva proti ochoreniu COVID-19. Ako na oficiálnej webstránke informovalo mesto Lučenec, zvýšiť zaočkovanosť sa pokúsia opäť s pomocou mobilných očkovacích tímov.



Stretnutie samospráv iniciovala primátorka Lučenca Alexandra Pivková, okrem starostov a starostiek sa na ňom zúčastnili aj poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Lučenec či hlavná koordinátorka očkovania BBSK. Cieľom stretnutia bolo prehodnotiť ďalšie kroky s cieľom zvýšiť zaočkovanosť v rámci Lučeneckého okresu.



„Stojíme na prahu školského roka, preto som považovala za svoju povinnosť dať dokopy mienkotvorných ľudí nášho okresu a kraja. Spoločne sme hľadali spôsob, akým prispejeme k tomu, aby zaočkovanosť v našom okrese bola vyššia. Myslím si, že na stretnutí sme našli spoločný spôsob. Znovu pôjdeme s očkovacím tímom do obcí za každým jedným nahláseným človekom,“ uviedla Pivková.



Vďaka mobilným očkovacím tímom sa obyvatelia budú môcť priamo v obciach zaočkovať dvojdávkovou vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNtech alebo jednodávkovou vakcínou spoločnosti Johnson & Johnson. Vo veľkokapacitnom očkovacom centre v priestoroch Mestského úradu v Lučenci budú navyše od pondelka (23. 8.) očkovať aj deti nad 12 rokov.



V meste Lučenec je podľa primátorky zaočkovaných 38 percent obyvateľov, v rámci okresu je kompletne zaočkovaných 33 percent ľudí. Ako Pivková pripomenula, nový COVID automat pri nastavovaní regionálnych protipandemických opatrení zohľadňuje i to, do akej miery je v danom okrese chránená najzraniteľnejšia skupina obyvateľstva. Žiadaná hranica predstavuje 65 percent zaočkovaných ľudí vo veku nad 50 rokov. V okrese Lučenec je zaočkovaných 48 percent ľudí starších ako 50 rokov.



„V tomto mesiaci sme zaznamenali desať pozitívnych prípadov nového koronavírusu. Situácia je zatiaľ priaznivá a stabilná. Aj budúci týždeň ostáva okres Lučenec v zelenej fáze. Jedinou cestou, ako dostať koronavírus pod kontrolu, je očkovanie,“ uviedla regionálna hygienička Nadežda Andóová. Dodala však, že zaočkovanosť starších ľudí je v rámci okresu naďalej na nízkej úrovni.