Lučenec so SAŽP tvoria klimatickú mapu, zapojiť sa môže i verejnosť

Lučenec 16. mája (TASR) - Lučenecká samospráva a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) spolupracujú na tvorbe pocitovej mapy mesta Lučenec. Mapa má odhaliť zmenou klímy najviac ohrozené miesta a v budúcnosti poslúžiť na realizovanie adresných adaptačných opatrení. Do tvorby pocitovej mapy sa môže zapojiť i verejnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Lučenec Michaela Baboľová.



Klimatická mapa mesta Lučenec bude slúžiť ako podklad pre tvorbu Stratégie adaptácie na zmenu klímy, ktorú pre radnicu spracováva SAŽP. Lučenecká samospráva bola vybraná do pilotného projektu vďaka realizácii viacerých klimatických projektov i tomu, že je signatárom Charty Misie o adaptácii na zmenu klímy.



„Zmena klímy pôsobí na globálnej, ale aj lokálnej úrovni. Dôsledky zmeny klímy sa najviac prejavujú v sídlach mestského typu, čo je podmienené vysokou hustotou obyvateľstva, vysokým podielom zastavaného územia a nepriepustných, spevnených povrchov a vysokou koncentráciou hospodárskej činnosti a infraštruktúry, bez dostatočného množstva vegetácie,“ uviedla Ľubica Midriaková Zaušková zo SAŽP.



Pocitová mapa Lučenca má znázorniť presné lokality, kde sa obyvatelia v čase horúčav cítia príjemne alebo naopak, ktorým miestam sa počas vysokých teplôt vyhýbajú. Do projektu sa tak prostredníctvom interaktívneho online dotazníka môže zapojiť i široká verejnosť, zber údajov potrvá do 15. júla. Občania môžu zaznačiť aj miesta, na ktorých sa viditeľne prejavuje sucho, a to napríklad vädnúcou a vyschnutou vegetáciou či popraskanou pôdou. Určiť je možné aj lokality, kde sa pri intenzívnych dažďoch akumuluje voda, na ktorých je cítiť silný vietor či miesta so zhoršenou kvalitou ovzdušia.



„Dlhodobo pracujeme na aktivitách, ktoré zmierňujú dosah nepriaznivých klimatických zmien na naše mesto a jeho obyvateľov. Realizujeme zelené projekty a rekonštrukcie verejných priestranstiev či budov s adaptačnými opatreniami. Stratégia adaptácie na zmenu klímy pre nás bude významným dokumentom, ktorý viac odhalí riziká vyplývajúce z meniacej sa klímy a spojí ich s presnými lokalitami, ktoré sú nimi najviac ohrozené, aby sme mohli pokračovať v adresnom zavádzaní opatrení,“ uviedla primátorka Lučenca Alexandra Pivková.